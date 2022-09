AaB-formand efter fyring: Vi skal væk fra bunden af Superligaen

FODBOLD: - Nu skal vi lige ud af pressens skygge på det her. Og så skal vi have vendt det til noget positivt. Nu er det nok vigtigt, at vi får vendt det udtryk og det spil og det engagement, spillerne viser på banen. Det er vigtigt, at vi får fokus på det.

Sådan lyder det fra AaB-formand Torben Fristrup ovenpå morgenens melding om fyring af den hidtidige cheftræner Lars Friis og ansættelsen af den tidligere guldtræner svenske Erik Hamrén.

AaB-formanden oplyser, at bestyrelsen selvfølgelig har været med inde over beslutningerne, der torsdag morgen blev eksekveret af den sportslige ledelse i superligaklubben.

- Vi har naturligvis fulgt med i resultaterne og spillet på banen. Det er jo ikke anderledes, end at når det går den ene eller den anden vej, så drøfter vi det jo i bestyrelsen - uanset om det går op eller ned. Men det er selvfølgelig mere træls, når det går nedad, konstaterer Torben Fristrup.

Han afviser, at bestyrelsen har været inde og sige, at nok er nok nu.

- Det kan man ikke sige, at nu er grænsen nået. Der har været en løbende dialog mellem bestyrelse og sportslig ledelse, lyder det fra AaB-formanden.

Den dialog endte torsdag morgen med meddelelsen om fyringen af Lars Friis og kort efter ansættelsen af Erik Hamrén.

- Vi har selvfølgelig været inde over det her. Og det er bestyrelsen, der træffer beslutningen i den sidste ende. Sådan er det, understreger AaB-formanden.

Han kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvorvidt det her får konsekvenser for AaBs økonomiske resultat i år.

- Hvis der sker nogle forandringer på det område, så kommer vi med en børsmeddelelse, og den kommer vi så med, hvis der sker nogle forandringer, siger Torben Fristrup, der dog i samme åndedrag erkender, at det ikke et omkostningsfrit at fyre en cheftræner.

- Det koster naturligvis noget, og det gør det også at ansætte en ny træner, lyder det lakonisk fra AaB-formanden, der ikke vil sige mere om den sag.

Han glæder sig i stedet over ansættelsen af Erik Hamrén og ser - som nævnt - frem til, at den ansættelse slår igennem på banen - gerne med nogle sejre snarest.

Bestyrelsen har dog ikke været inde og se på målsætninger for sæsonen 2022-23.

- Vi skal først væk fra den placering, vi har nu i bunden af superligaen, og så må vi tage den derfra, lyder det fra AaB-formanden.