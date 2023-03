AaB-formand glæder sig over tyskeres indtog, men én ting ærgrer ham

AALBORG:Efter måneders forhandlinger var der torsdag endelig hvid røg fra AaB.

Det tyske selskab Sports Strategy Excellence 22 (SSE22) har lagt små 15 millioner kroner for 20 procent af aktierne i den nordjyske superligaklub, og det udfald er AaB's bestyrelsesformand rigtig godt tilfreds med.

- Jeg sidder med en rigtig god fornemmelse. Vi har lært tyskerne at kende over en længere periode, mens vi i det seneste halve år har arbejdet på at nå frem til den her model, og jeg har en god fornemmelse for, at de kan tilføre os de ting, vi står og har brug for, siger Niels David Nielsen.

Det har dog langt fra stået mejslet i beton , at Sports Strategy Excellence 22 i første omgang kun overtager 20 procent af aktierne.

- Vi har arbejdet med mange modeller, men vi har det rigtig godt med den model, vi er endt med. Vi har det godt med, at tyskerne får 20 procent, og så har vi det godt med, at lokale investorer tilfører penge samtidigt. Vi får tilført 45 millioner kroner, hvor en tredjedel kommer fra vores tyske venner, en tredjedel fra vores eksisterende investorer, og så kommer der også en tredjedel fra helt nye lokale investorer, siger Niels David Nielsen.

Har taget for lang tid

AaB-formanden er til gengæld ærgerlig over, at forhandlingsforløbet har trukket ud. Dialogen med de nye investorer begyndte allerede tilbage i september.

- Dialogen med tyskerne har været fantastisk, for det er nogle fantastiske mennesker, men der har været så mange interessenter og udfordringer, at det har taget alt for lang tid.

- Det har desværre betydet, at vi har måttet vente med at ansætte en sportschef, for det har vi ikke følt, vi har kunnet gøre, mens dialogen har stået på. Om det decideret har haft sportslige konsekvenser, ved jeg ikke, men jeg havde hellere set, at forløbet havde været kortere, siger Niels David Nielsen.

Nu er arbejdet med at finde en ny sportslig ansvarlig dog i gang.

- Vi skal finde en ny sportschef eller sportsdirektør i fællesskab med vores nye aktionærer, og vi er begyndt at lede. Hvornår vi har fundet en, kan jeg ikke komme nærmere ind på, siger Niels David Nielsen.

Selv om Sports Strategy Excellence 22 i første omgang kun har sat sig på 20 procent af AaB, har tyskerne dog i samme ombæring sikret sig muligheden for at overtage aktiemajoriteten i klubben.

- De har jo fået den ret, at hvis de skyder 45 millioner ind, så bliver de majoritetsaktionærer. Hvad betingelserne er for, at de vil gøre det, må du spørge dem om, for det er jo dem, der har retten til at gøre det, siger Niels David Nielsen.

AaB's nye tyske investorer stillede dog ikke op til interview torsdag. Meldingen er, at de vil præsentere deres plan for medarbejdere og stab først.

Har nedrykningsplan klar

De såkaldte Warrants udløber 30. juni 2026, men fristen kan blive forlænget med et år, hvis AaB rykker ned fra 3F Superligaen.

- Den aktuelle sportslige situation har vi selvfølgelig alle fulgt, men det er ikke min opfattelse, at den har indflydelse på det resultat, vi er nået frem til. Vi har været enige om, at en eventuel nedrykning ikke skulle påvirke forhandlingerne, for vi er indstillet på et langsigtet samarbejde. Derfor har den sportslige situation ikke påvirket prisen eller andet i den dialog, vi har haft.

- Vi har lagt flere forskellige planer. Der er en plan for, at vi forbliver i Superligaen, og det er det spor, vi har snuden nede i nu. Skulle vi mod forventning rykke ned, tager vi den anden plan frem. Vi opererer med et nedrykningsscenarie, der vil give et underskud i størrelsesordenen 25 millioner kroner, siger Niels David Nielsen.

En del af de nye investorers plan er blandt andet, at faciliteterne på træningsanlægget på Hornevej skal opgraderes.

- Det er allerede så småt i gang. AaB af 1885 (AaB's amatørafdeling, red.) har nogle idéer til, hvad der skal tilføres, og de er gode til at have dialogen med kommunen og andre interessenter for at skabe det økonomiske grundlag, der skal til. En forbedring af faciliteterne er en af de ting, som tyskerne har peget på som en nødvendighed, siger Niels David Nielsen.

Tyskere kommer med stor fodboldfaglighed

Jan Peters og Ole Jan Kappmeier fra Sports Strategy Excellence 22 er indstillet til valg til bestyrelsen ved den forestående generalforsamling. Som en del af det tyske selskabs ejerkreds er også Thomas Hitzlsperger og Bernhard Peters, der har erfaring fra ledende roller i tyske bundesligaklubber.

- Vi får udvidet bestyrelsen med fodboldfaglige kompetencer, og det har jeg det rigtig godt med. Efter min opfattelse har vi haft folk med gode fodboldfaglige kompetencer i bestyrelsen, men nu styrker vi den. Der kommer to tyskere med stor fodboldfaglighed ind, og desuden er det planen, at en lokal investor også kommer ind, så vi styrker bestyrelsen med tre nye, siger Niels David Nielsen.

Der er dog også den risiko, at tyskerne på sigt ikke udnytter sin mulighed for at overtage AaB og forsvinder igen.

- Det vil efterlade AaB et sted, hvor de hidtidige aktionærer får den opgave at få AaB hen, hvor vi gerne vil have. Men det har været bestyrelsens ønske og opgave i flere år at finde en stærk partner med viden og erfaring. Det tror vi, at vi har fået her, men skulle det ikke lykkes, må vi finde en anden partner.

- Vi har selvfølgelig læst om, hvad der er sket i andre klubber, men det har vi ikke så mange kommentarer til. Vi har brugt vores kræfter på at lære de personer, vi skal samarbejde med, at kende og indhente referencer på dem, siger Niels David Nielsen.