AaB formøblede endnu en føring: - Det er sindssygt frustrerende

FODBOLD: Det var følelsen af at have oplevet et dejavu, som AaB-spillerne fredag aften tog med sig hjem fra Vejle.

For tredje kamp i træk spillede AaB 1-1, og for tredje kamp i træk skete det efter, at man ellers havde været foran 1-0.

- Det er sindssygt frustrerende, for vi føler godt nok ikke, at tingene er med os. Der var også ting, vi selv kunne have gjort anderledes, og når vi tre gange har været foran, har vi bare fået alt for få point ud af det. Derfor ramte den her os også rigtig hårdt, fortæller AaB-anfører Rasmus Würtz.

Holdkammeraten Kasper Risgård konstaterede, at AaB nok engang forsømte at få snørret den sæk, som man havde slidt for at få proppet modstanderne ned i.

- Vi er bare alt for dårlige til at gå efter det mål nummer to, der kan lukke kampene, og det er det, vi mangler. Det er helt vildt irriterende at stå her og skulle gentage sig selv fra de seneste kampe, men det er sådan, det er, siger Kasper Risgård.