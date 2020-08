AaB forstærker forsvaret med 18-årig serber

FODBOLD:Den 18-årige forsvarsspiller Vladimir Prijovic kommer til Nordjylland fra det serbiske mesterhold Røde Stjerne Beograd på en fireårig kontrakt.

Det skriver AaB i en pressemeddelelse.

- Vi har scoutet Vladimir, der en venstrefodet midterforsvarer, der også kan spille venstre back. Fodboldmæssigt har man i Serbien stort fokus på både fysikken og det tekniske, så Vladimir er en fysisk stærk og god spiller, som vi har stor tro på vil udvikle sig videre i AaB og tage det næste skridt i sin karriere hos os.

- Han kommer selvfølgelig fra et andet land med en anden kultur, så man må forvente en tilvænningsperiode hos ham, men vi glæder os til at tage imod ham og gøre ham til en del af fællesskabet i AaB, lyder det fra Inge André Olsen.

Prijovic har spillet hele sin ungdomskarriere hos storklubben fra den serbiske hovedstad, hvorfra han i den seneste sæson var udlejet til den lokale klub Graficar Beograd. Hertil er det også blevet til seks landskampe for de serbiske U/16- og U/17-landshold.

Vladimir Prijovic er stolt over at komme til klubben.

- At få mulighed for at spille i en stor dansk klub som AaB, der har en fornem historie, er noget, jeg er meget stolt af. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at vise klubben og dens fans, at man har gjort det rigtige ved at lave en aftale med mig, udtaler Vladimir Prijovic.

- Som spiller er jeg teknisk og fysisk stærk, og jeg har også den rette mentalitet til at få succes, siger den nyeste tilføjelse til AaB-truppen.

I AaB får Vladimir Prijovic trøje nummer 24.