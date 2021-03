AaB forstærker sig med svensk forsvarsspiller

FODBOLD:Der er forstærkninger på vej til Kvindeligaens bundprop.

Således meddeler AaB Kvinder fredag formiddag, at de henter den svenske forsvarsspiller, Johanna Axfeldt, der senest har spillet hos Lidköpings FK.

- Jeg begyndte med at spille fodbold som fire-årig og har elsket det lige siden. Jeg har spillet på eliteniveau i Sverige i de seneste år, siger Axfeldt til sin nye klub.

- På fodboldbanen er jeg dén type, der altid giver sig 100 procent. Jeg kan godt lide at kommunikere og styre så meget som muligt for at hjælpe mit hold. Jeg vil gerne have, at mine holdkammerater kan føle sig tryg med mig i bagkæden. Jeg er en konkurrencepræget spiller, som altid gerne søger udvikling, lyder det endvidere fra den svenske forsvarsspiller på 25 år.

- Jeg er super spændt på opholdet hos AaB og at være i Danmark. Det er mit første udlandsophold, og indtil videre er jeg blevet behandlet godt. Det føles som en meget professionel klub, og alle spillerne har de samme mål og ambitionerne. Sammen vil vi opnå noget stort, mener Axfeldt.

Netop defensive forstærkninger er der brug for hos Aalborg-kvinderne. I den seneste kamp mod Brøndby IF tabte man nemlig 0-7, ligesom det i 14 kampe også er lykkedes AaB at lukke 47 mål ind.