AaB forstærkes med 28-årige Rufo

FODBOLD:Spanieren Rubén Herráiz Alcaraz - i daglig tale bare kendt som Rufo - er ny AaB-spiller. Det bekræfter klubben mandag aften i en pressemeddelelse.

Den 28-årige offensivspiller bliver dermed genforenet med AaB-træner Martí Cifuentes, som han også spillede under i norske Sandefjord.

Rufo spillede i Sandefjord fra august 2018 indtil udgangen af 2020, hvor hans kontrakt med nordmændene udløb.

- AaB er en stor klub, og siden jeg fandt ud, at Martí blev cheftræner i AaB, har det været min førsteprioritet at komme hertil. Min mentalitet og fodboldforståelse er meget lig Martís, så jeg er rigtig glad for at være ankommet til klubben, siger Rufo i pressemeddelelsen.

Han er foreløbig på kontrakt indtil 30. juni 2022.

- Vi har haft dialog med Rufo de seneste to-tre uger, og i disse Covid19-tider har vi brugt en del tid på at få logistikken til at falde plads, men det er dejligt, at han nu er klar for AaB, siger AaB's sportschef Inge André Olsen.

Han fremhæver den nye spillers målfarlighed, tekniske niveau og spilintelligens.