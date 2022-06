AaB-forstærkning på plads: Skifter fra bundesligaklub

FODBOLD:Nordjyske kunne for tre uger siden afsløre, at AaB var i forhandlinger med den tidligere ungdomslandsholdsspiller Andreas Poulsen om en kontrakt, og onsdag gjorde superligaklubben aftalen med den 22-årige venstre back officiel.

Andreas Poulsen kommer til det nordjyske fra bundesligaklubben Borussia Mönchengladbach, hvor han havde kontrakt for endnu en sæson, men AaB er nået til enighed med tyskerne om et permanent skifte på en fireårig aftale.

Poulsen skiftede i 2018 til Gladbach fra FC Midtjylland for en rekordstor transfer i omegnen af 34 millioner kroner, men han nåede kun at få én officiel førsteholdskamp for den tyske traditionsklub.

I løbet af sine fire år hos Gladbach blev den talentfulde dansker i stedet udlejet til både Austria Wien i den østrigske bundesliga og Ingolstadt i den næstbedste tyske liga. Ingen af stederne formåede han dog at bide sig permanent fast på holdet.

- Andreas’ talent er indiskutabelt, og vores fælles mission er nu at få kickstartet hans karriere til gavn for AaB og til gavn for Andreas selv, udtaler sportschef Inge André Olsen i en pressemeddelse.

I AaB skal Andreas Poulsen tage kampen op med rutinerede Jakob Ahlmann i forhold til spilletiden på venstre back-position.

- AaB er en interessant klub, og på det personlige plan håber jeg, at jeg i de næste fire år kan få tryghed og en masse kontinuerlig spilletid, lyder det fra den nye AaB-spiller.

Andreas Poulsen bliver dog ikke klar til at komme i aktion, når AaB torsdag tester formen mod FC Midtjylland. Kampen begynder klokken 14 og kan livestreames eksklusivt på nordjyske.dk.