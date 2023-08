AaB'er ude af kamptruppen: Kan tyde på et salg

Transfervinduet er i fuld gang, og på Hornevej i Aalborg går rygterne primært på potentielle salg. Det seneste nye på rygtebørsen går således på den norske midtstopper, Daniel Granli, som hollandske medier melder til 1. divisionsklubben Den Haag.

Det stemmer fint overens med, at forsvarsspilleren var fraværende ved onsdagens træningspas. Derudover erfarer Nordjyske, at Daniel Granli ikke er i kamptruppen til fredagens opgør mod FC Helsingør på udebane. Meget tyder altså på, at et skifte er under opsejling.

ADO Den Haag har tidligere spillet i den hollandske Æresdivision, men i 2021 rykkede klubben ned i 1. division, da de endte sidst i landets bedste række. Året forinden blev sæsonen annulleret grundet coronapandemien, og i 2019 missede de med nød og næppe muligheden for at spille sig i Europa League, da de endte på en niendeplads.

Daniel Granli kom først til AaB i 2020, hvor han indledningsvis kom til Aalborg på en lejekontrakt. Efter et halvt år indløste klubben en frikøbsklausul og skrev kontrakt med forsvarsspilleren til sommeren 2024. Nu ser nordmandens tid i AaB ud til at være ovre.

Foruden Granli råder klubben over midtstopperne Rasmus Thelander, Lars Kramer, Jonas Skulstad og Sebastian Otoa i førsteholdstruppen. Skulstad er ligeledes meldt på vej videre og har senest prøvetrænet i Stabæk. Derudover har Daniel Granli også dækket ind på begge backer.

Nordjyske har uden held forsøgt at få en kommentar fra AaB's sportsdirektør, Ole Jan Kappmeier.