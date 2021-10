AaB-forsvarer havde fortjent chancen, men det var svært at sætte Ross af

FODBOLD:Efter at være startet på banen i sæsonens første 10 superligakampe måtte U21-landsholdsspilleren Mathias Ross søndag tage plads på bænken, da AaB mødte SønderjyskE på hjemmebane.

I stedte fik Anders Hagelskjær chancen og leverede en godkendt indsats i aalborgensernes defensiv, der holdt gæsterne fra fadet og vandt 4-0.

- Selvom han er forsvarsspiller, er Anders i vores seneste kampe kommet ind fra bænken og haft en stor positiv indflydelse tingene. Så når en spiller på den måde banker på døren, fortjener han også at få chancen, forklarer cheftræner Martí Cifuentes.

Spanieren erkender dog, at det ikke var nogen let opgave at give Mathias Ross besked om at indtage bænken mod SønderjyskE.

- Det svære ved mit job er at være fair overfor alle spillere. Det var ikke en let beslutning, for Mathias (Ross, red.) har spillet en god sæson indtil videre. Men det er den slags konkurrence, der er med til at gøre et hold stærkere, påpeger AaB-træneren.

Anders Hagelskjær ses her i en luftduel i søndagens kamp mod SønderjyskE. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Anders Hagelskjær lavede kun én større fejl i søndagens opgør, men den endte med at blive omkostningsfri. I første halvleg pressede nigerianeren Abdulrahman Taiwo sig ellers foran AaB-forsvareren og headede et indlæg i kassen.

- Jeg var lidt heldig med, at han blev dømt offside, og jeg nåede godt nok lige at ærgre mig voldsomt. Jeg havde et øje på ham kort forinden, men jeg må indrømme, at han kom lidt som en overraskelse for mig, siger Andes Hagelskjær, der derudover var godt tilfreds med sit aftryk på kampen mod SønderjyskE.

- Det gik, som jeg havde turdet håbe på. Jeg var fint med i spillet på bolden og bidrog også fornuftigt defensivt. Når vi så samtidig vandt kampen 4-0, kan det jo ikke være bedre. Det var ikke sæsonens bedste indsats, men vi leverede en solid vare som hold og var effektive på vores muligheder.

Forsvarsspilleren håber at få chancen i startopstillingen igen, når AaB næste gang skal i aktion, som først bliver mandag 18. oktober ude mod AGF.

- Nu må vi se, hvad der sker. Ross (Mathias, red.) har jo spillet en god sæson indtil videre, så jeg respekterer trænerens valg - også fremadrettet, slutter Anders Hagelskjær.

Hold dig opdateret om AaB – Tilmeld dig vores nyhedsbrev om AaB lige her

Se målene fra søndagens kamp herunder: