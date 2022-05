AaB-forsvarer lægger sig fladt ned efter uheldig hovedrolle

AALBORG:AaB kunne lige nøjagtig ikke tage point hjemme mod FC Midtjylland søndag aften, hvor det endte med et nederlag på 1-2. Nederlaget kom efter en ubehagelig start for nordjyderne, der allerede var bagud 0-2 efter 10 minutter.

Den første FC Midtjylland-scoring kom allerede efter halvandet minut efter en stor fejl i opspillet af Mathias Ross, og den fejl vedkender midterforsvareren sig uden problemer.

- Det er 100 procent min fejl. Jeg prøvede at tage en risiko ved at spille den ud til Hagelskjær, og vi vil jo gerne bygge op nede bagfra og tage de her risici, men det var en risiko, jeg ikke skulle have taget. Det er en del af fodbold, og det er en del af livet, at der sker fejl. Det er hverken første eller sidste gang, at jeg laver sådan en, lyder det fra den unge forsvarsspiller.

- Reaktionen derpå er egentlig det vigtigste, og jeg synes stadig, at jeg havde modet og turde at spille bagefter. Fejlen gjorde mig ikke bange, og det er egentlig det vigtigste, selvom det tog 10-15 sekunder at ryste af mig.

Cheftræner Lars Friis havde stor energi på sidelinjen, og det resulterede også i et par skænderier. Her er han i skænderi med den tidligere AaB'er Henrik Dalsgaard. Foto: Henrik Bo

Selvom forsvarsspilleren selv betvivler, om han tog den rette beslutning i situationen, så mener Lars Friis i stedet at beslutningen var den rigtige, men i stedet manglede kvaliteten måske.

- Det er noget af det, Mathias skal lægge på. Efter jeg er kommet til, har jeg hørt, at det er meget af det, han tidligere er blevet kritiseret for. Han skal blive bedre med bolden, og at spille den frem på den måde, er noget af det, jeg har bedt ham om, og det kan komme til at koste mål.

- Hvis nogen skal tage skylden for den fejl, så er det mig, for jeg er ikke sikker på, at han havde forsøgt den aflevering, før jeg kom til, siger Lars Friis.

Nederlaget kunne AaB'erne godt have undgået, og derfor gør det måske ekstra ondt efter kampen, og det er også en svær pille at sluge for Mathias Ross.

- Den er hård, og det er vanvittigt tungt. Jeg synes, at vi spillede en rigtig dårlig første halvleg, men kom godt igen i anden halvleg, hvor vi fik lavet et mål og fik lagt et tryk på dem.

- Det var stolpe ud for os i dag. Det er klart, at vi fik en svær start, og så var det opad bakke derfra. Det er et tophold, så det er klart, at det er svært at komme tilbage efter den start.

- Første halvleg kan hverken vi eller jeg være tilfredse med, siger forsvarsspilleren, der spillede sig rigtig godt op efter forsvarsmiseren efter halvandet minut, og han var blandt andet tæt på at brage et langskudsmål ind i første halvleg, men bolden ramte opstanderen.

Den horrible start var det springende punkt i kampen mod FC Midtjylland, og det var svært for holdet at komme tilbage, selvom de forsøgte.

- Jeg synes ikke, at vi rejste godt lige efter den dårlige start, men det var gjorde vi til sidst i første halvleg og i anden halvleg - der var vi, hvor vi skulle være. Men det er en svær, svær modstander at jagte, fordi de er så gode individuelt, udtaler cheftræneren for AaB, Lars Friis.

AaB ligger efter opgøret stadig på fjerdepladsen i Superligaens Mesterskabsspil, men er nu inde i en stime, der hedder fire nederlag i træk, hvilket står i stor kontrast til den fantastiske start, Lars Friis fik i AaB, men han ser stadig gode fremtidstegn.

- Når vi har tabt fire gange i træk, har vi ikke ret mange rettigheder til at sige, at det går den rette vej, det er jeg helt med på. Der er nogen, der vil sige, at vi har tabt fire i træk, og så kan det ikke gå den rigtige vej, men det synes jeg, at det gør, slutter Lars Friis.

AaB spiller næste kamp onsdag 11. maj, når de gæster Randers FC i Superligaens Mesterskabsspil.

