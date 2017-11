AaB på vej mod stort overskud

FODBOLD: AaB fastholder forventningerne om at gå ud af regnskabsåret 2017 med et markant millionoverskud. Det meddeler superligaklubben tirsdag i en fondsbørsmeddelelse.

Perioden 1. januar-30. september har udløst et overskud på 20,3 millioner kroner, og AaB forventer at gå ud af året med et overskud på mellem 15 og 20 millioner kroner.

Det seneste kvartal har dog udløst et underskud på 4,0 millioner kroner, men det svarer til klubbens forventninger. Underskuddet her er et resultat af aktiviteterne på sommerens transfermarked.

- Overordnet set er det økonomiske resultat for årets første ni måneder med et overskud på mere end 20 mio. kr. tilfredsstillende, konstaterer AaB’s administrerende direktør Stephan Schors i en pressemeddelelse.

- Vi har således haft råd til en markant øget investering primært i Superligatruppen, hvilket regnskabsmæssigt vil give negativ effekt i de kommende tre år, men det er vigtigt for os at understrege, at det øgede forbrug udelukkende er et udslag af midler, som er kommet via betydelige transferindtægter, siger Stephan Schors.