AaB fyrer cheftræner efter sejrsløst efterår

FODBOLD:Claus Larsen er færdig som cheftræner for AaB's hold i Gjensidige Kvindeligaen, fortæller nordjyderne i en pressemeddelelse.

Claus Larsen er blevet fyret efter et efterår, hvor AaB blot har hentet 2 point i 14 kampe.

- Vi har været glade for det engagement og den indsats, Claus Larsen har ydet for os. Han havde en rigtig stor andel i, at det i foråret lykkedes at kvalificere os til Gjensidige Kvindeligaen.

- Vi har imidlertid haft et rigtigt hårdt efterår, hvor vi ikke har opnået de resultater, vi havde håbet på, og truppen har måske ikke helt haft den kvalitet, der skulle til. Det slider på både spillere og staben omkring truppen.

- Derfor ønsker vi at skabe forandring og puste ny energi ind i truppen, så vi går ind til forårets kampe i Kvalifikationsligaen med de bedst mulige forudsætninger, siger direktør Kjeld Simonsen.

AaB har endnu ikke fundet en permanent afløser for Claus Larsen, så de sidste træninger inden juleferien varetages af assistenttræner Mathias Bengtsson.