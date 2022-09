AaB fyrer cheftræner Lars Friis

FODBOLD:AaB har med øjeblikkelig virkning afbrudt samarbejdet med Lars Friis, der tiltrådte i jobbet i begyndelsen af marts. Svigtende sportslige resultater og manglende spillemæssig udvikling er de primære årsager til beslutningen. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Tidligere mestertræner Erik Hamrén overtager fra og med torsdagens træning.

Lars Friis har stået i spidsen for AaB i 22 officielle kampe, hvilket har bragt seks sejre, fem uafgjorte og 11 nederlag.

- Man skal huske, at en afskedigelse altid er værst for den person, der bliver ramt, men jeg kan ærligt sige, at denne beslutning også gør ondt på mig, for Lars er en fortræffelig mand, som er vellidt i klubben for sin personlighed, der kun indeholder gode menneskelige egenskaber og værdier, siger sportschef Inge Andre Olsen.

- På banen blev en god begyndelse desværre hurtigt afløst af utilfredsstillende resultater, og det var en kæmpe skuffelse, at vi i sidste sæsons afsluttende syv spillerunder blot opnåede et enkelt point og dermed kiksede kvalifikationen til europæisk fodbold, siger Inge André Olsen.

- Tendensen er desværre fortsat i indeværende sæson, og vi har for sjældent lignet et hold, som har troet på retningen, og derfor er vi nået til den konklusion, at et trænerskifte er det rigtige i bestræbelserne på i første omgang at kæmpe os væk fra en nedrykningsplads i 3F Superligaen, siger Inge André Olsen.

Fyret træner er skuffet

- Jeg anerkender, at resultaterne ikke har været gode nok, men er ærgerlig, ked af, skuffet over og også uenig i beslutningen, men det er en afgørelse, jeg må respektere. Det er sådan, det er.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg siden min ansættelse er blevet behandlet godt i AaB, og jeg vil gerne takke stab, spillere og folkene i administrationen for samarbejdet, ligesom der skal lyde en kæmpe tak til fansene for deres altid suveræne opbakning. Alle har fra dag et fået mig til at føle mig hjemme i Aalborg, og jeg ønsker klubben alt det bedste fremover, siger Lars Friis.

Få den fulde analyse af trænerskiftet, og hvor det efterlader AaB i en ekstra udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten, som udkommer senere i dag (torsdag) med fuld fokus på fyringen af Friis og ansættelsen af Hamrén.