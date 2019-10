AaB genfandt melodien og besejrede Hobro

FODBOLD:Det blev den nordjyske storebror fra AaB, som tog alle tre point i "Slaget om Nordjylland," da de på udebane besejrede Hobro med 2-0.

Sejren var den første i fire kampe for AaB, men den gør også, at de stadig er godt med i racet om en af de eftertragtede top seks placeringer. De er på nuværende tidspunkt kun et point efter FC Nordsjælland på sjettepladsen, men pointforskellen kan endnu blive større, da Brøndby IF og SønderjyskE stadig skal i aktion.

For Hobro var det endnu et gok i nøden. De har ikke kunnet præstere det samme storspil, som de leverede i kampen mod FC København. Men en god pointhøst i starten af sæsonen betyder, at de stadig har lidt luft ned til de nederste hold.

Hobro IK mod AaB i 3F Superligaen. Foto Lars Pauli

AaB var da også allerede tæt på åbne målkontoen efter fem minutter, da Patrick Olsen tog et par træk ind i banen og sendte kuglen mod Jesper Rask, men bolden sneg sig over mål.

Selvom det var gæsterne som i store perioder styrede spillet, så skabte Hobro flere chancer undervejs. Anhel Ahmedhodzic var såvel tæt på at kunne bringe Hobro i front på en dødbold, men han fik ikke ordentligt træf på bolden, og derfor kunne Jacob Rinne med lethed samle bolden op.

Til gengæld gjorde AaB det onde ved Hobro minuttet senere. Frederik Børsting og Kristoffer Pallesen kombinerede flot i venstresiden, før Børsting lagde bolden til rette til en fremadstormende Patrick Olsen, som træfsikkert sparkede bolden i kassen.

Dagens noget overraskende aktion stod Mathais Haarup for, da han tog en solotur på mere end en halv banelængde, hvor han undervejs afdriblede en lille håndfuld AaB'ere, men Julian Kristoffersen leverede ikke samme flotte indsats, da han fik muligheden for at gøre Haarups arbejde færdigt.

Hobro IK mod AaB i 3F Superligaen. Foto Lars Pauli

Godt 10 minutter inde i anden halvleg gjorde AaB endnu engang ondt på hjemmeholdet, da Magnus Christensen spillede Mikkel Kaufmann fri i dybden. Angriberen lagde den på tværs til Lucas Andersen, som første gange lagde den videre ud til Iver Fossum, der sikkert sparkede bolden ind bag Jesper Rask.

Kort efter var begge hold nærgående på to hjørnespark. Først var det Hobro, som var ved at reducere, da Imed Louati kom først på bolden, men angriberens hovedstød gik lige over overliggeren. Derefter var det Lucas Andersen, som havde et godt forsøg forbi målet på et kort hjørnespark.

Hobro formåede ikke at lægge det store pres på AaB til sidst, som stod godt i vejen for de høje bolde, som hobrogenserne slog op mod deres angribere. Derfor kunne AaB rejse hjem med en sejr på 2-0.