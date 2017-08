LIVE: AaB møder OB

FODBOLD: Det er et AaB-hold under pres, der søndag klokken 16.00 gæster OB i Alka Superligaen. De to seneste kampe er blevet tabt, men cheftræner Morten Wieghorst har alligevel givet genvalg til alle i startopstillingen.

I forhold til sidste weekends 3-2-nederlag i Farum er der dog rykket en smule rundt på positionerne. Kasper Risgård skal igen ligge i en fremskudt position som hængende angriber bag Jannik Pohl.

AaB (4-4-1-1): Nicolai Larsen - Kristoffer Pallesen, Jores Okore, Kasper Pedersen, Jakob Ahlmann - Edison Flores, Rasmus Würtz, Filip Lesniak, Frederik Børsting - Kasper Risgård - Jannik Pohl

OB stiller op med fire tidligere AaB-spillere i startopstillingen:

OB (4-4-2): Sten Grytebust - Mikkel Desler, Kenneth Emil Petersen, Frederik Tingager, Jóao Pereira - Mathias Greve, Jens Jakob Thomasen, Casper Nielsen, Rasmus Jönsson - Nicklas Helenius, Anders K. Jacobsen.

