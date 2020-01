AaB gjorde det igen: Indleder året med sejr i KMD Cup

FODBOLD:AaB indledte 2020 med en triumf - ganske som de gjorde i 2019 - da holdet fredag aften vandt den traditionsrige indendørsturnering, KMD Cup.

I finalen besejrede AaB værterne fra OB med 6-3 - fynboerne havde ellers som de eneste slået AaB i det indledende gruppespil.

I finalen var der ikke spillet mere end ni sekunder, før AaB kom i front ved den bare 17-årige Oliver Overgaard. Men OB slog igen efter halvlandet minut. Igen havde AaB dog dårligt givet bolden op, før den igen lå i nettet. Den tredje turneringsscoring fra Gabrial Adriano Alves Christensen.

Finalen blev som den første kamp spillet over to halvlege af syv minutter.

Og det var AaB, der kunne gå til pausen med en føring, da Oliver Klitten udbyggede til 3-1, da han tacklede OB-keeperen på stregen. Lidt tilfældigt mål, men det kom efter et rigtig flot opspil via banden. Og AaB kom endda på 4-1 inden pausen, da OB's Jebali smed bolden og gav Kasper Kusk helt frit mål.

Dermed var kampen sådan set afgjort allerede inden anden halvleg og kunne således tage det stille og roligt efter pausen. Julius Eskesen fik dog reduceret til 4-2 på et flot spark. Patrick Olsen udbyggede til 5-2 på et langskud, inden OB reducerede endnu engang. Og så sluttede AaB af med at spille fynboerne helt tynde, så Malthe Højholt kunne score sit første mål i turneringen.

AaB manglede nogle af profilerne fra sidste års sejr i Lucas Andersen og Wessam Abou Ali, men holdet var klart det bedste turneringen igennem

AaB kvalificerede sig til finalen med sikkert spil i puljespillet, hvor de fem mandskaber - foruden AaB var det OB, AGF, Brøndby og et samlet fynsk hold under navnet Øens Hold - spillede alle mod alle. AaB vandt tre af de fire opgør, mens man dog tabte til OB i en kamp, hvor keeper Andreas Hansen fik gult kort undervejs.

Først besejrede man Øens Hold med 2-1 med scoringer af Gabriel Adriano Alves Christensen og Patrick Olsen sikrede sejren med et langskudmål med 21 sekunder igen.

Derefter blev Brøndby besejret med 4-1 på mål af Oliver Overgaard, Kasper Kusk, Gabriel Alves og Jeppe Pedersen, og i den sidste kamp blev AGF besejret med 3-1 med to scoringer af Kasper Kusk og enkelt af Jeppe Pedersen.

Især spillede Kasper Kusk fremragende, og med en scoring mod Brøndby, en mod OB og to mod AGF, var han turneringstopscorer efter gruppespillet - med et mål i finalen endte han på i alt fem scoringer.

AaB er selv værter for turneringen i 2021.