AaB glæder sig over opbakning: Mange sæsonkortholdere holder fast

FODBOLD:Torsdag modtog alle AaB's sæsonkortholdere en mail fra den nordjyske superligaklub, hvor de blev bedt om at tage stilling til, hvad der i fremtiden skulle ske med deres sæsonkort.

Og responsen har været ekstremt positiv, meddeler klubben fredag.

- Vi har endnu ikke fået svar fra alle sæsonkortholdere, men i løbet af torsdag har vi hørt fra en knap en tredjedel. Status her fredag morgen er, at responsen må siges at være imponerende, idet 93 procent af besvarelserne har vist fuld opbakning til AaB – en støtte vi er stolte af, men også ydmyge over, udtaler administrerende direktør Thomas Bælum i en pressemeddelelse.

Samtidig kan klubben glæde sig over, at der er kommet otte nye sæsonkortholdere til i den seneste uge.

- Det er en svær tid for alle, men responsen viser virkelig, at når det gælder, så er de nordjyske fodboldfans klar til at bakke os op i tykt og tyndt, og vi glæder os allerede nu til at betale tilbage til dem alle. Først og fremmest ved forhåbentlig at kunne hive nogle sejre i land i de kommende kampe i 3F Superligaen og Sydbank Pokalen, men naturligvis også med en masse gode oplevelser, når vi forhåbentlig kan blive genforenet med vores mange fans på tribunerne fra starten af næste sæson, siger Thomas Bælum.

Endnu er der ikke kommet nogen meddelelse om, hvornår Superligaen kommer i gang igen, men Divisionsforeningen opererer med flere planer, hvor plan A går på, at den udsatte kamp mellem AGF og Randers spilles 15. maj, og resten af Superligaen begynder den derpå følgende weekend.