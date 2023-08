AaB gør det igen: Mere afrikansk forstærkning

Tidligere på ugen hentede AaB den 22-årige kenyanske landsholdsspiller Richard Odada på en lejeaftale, men der stopper tilgangen fra Afrika ikke.

Torsdag har 1. divisionsklubben offentliggjort, at de har lavet en treårig aftale en ghanesisk ungdomslandsholdsspiller. Det drejer som om den 18-årige venstreforsvarer Eugene Amankwah, der tidligere på året prøvetrænede hos aalborgenserne.

I første omgang bliver Eugene Amankwah en del af AaB Akademiet og skal altså primært træne og spille med klubbens U19-ligahold.

- Eugene er udviklingsspiller, som vi gennem de næste år skal være med til at forme og bygge op - både på AaB Akademiet og gennem træningspas med førsteholdet. Han er hårdtarbejdende og talentfuld og har sine styrker omkring sin acceleration og fart, siger AaB’s sportsdirektør Ole Jan Kappmeier.

Ghaneseren kommer til AaB fra klubben Benap FC i hans hjemland. Han har optrådt to gange for Ghanas U23-landshold og tre gange for U20-landsholdet.