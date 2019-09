AaB hårdt ramt: Syv mand i knæ før Nordsjælland-kampen

FODBOLD:Det er lige før, at alle de AaB-spillere, der kan kravle, bliver sat på bussen til søndagens superligakamp på udebane mod FC Nordsjælland.

Syv mand var i knæ ved lørdagens afsluttende træning. De seks er ude af billedet med skader, mens Frederik Børsting er syg og stadig kan nå at rejse til kampen i Farum.

Skadeslisten omfatter Lucas Andersen, Tom van Weert, Rasmus Thelander, Oliver Abildgaard, Lukas Klitten og Anders Bærtelsen.

Det udfordrer i høj grad cheftræner Jacob Friis på bredden i truppen, hvor bænken søndag blandt andet kommer til at omfatte U19-duoen Jeppe Pedersen og Malthe Højholt, der begge gør sig på den centrale midtbane.

Det er søndag kl. 14.00, at AaB møder FC Nordsjælland på Right to Dream Park.