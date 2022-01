AaB-handel sender Hobro på angriberjagt: Her er drømmesigningen

FODBOLD:Kasper Høgh er tabt for Hobro IK et halvt år før oprindeligt planlagt.

Det er en kendsgerning, efter at den 21-årige angriber har imponeret AaB så meget under træningslejren på Malta, at superligaklubben har valgt at udnytte muligheden for at fremrykke den handel, der først skulle have været effektueret fra sommer.

- Vi var forberedte på, at det kunne ske. Vi har været i dialog med AaB siden begyndelsen af december, og det har været en rigtig fin dialog, hvor vi har taget tingene hen ad vejen.

- Det var et stort ønske for os at beholde Kasper frem til sommer, men det var en del af aftalen, da han tog med AaB på træningslejr, at de kunne hente ham nu. Betingelsen var bare, at det skulle ske inden en vis dato, så vi havde tid til at finde en erstatning. Den mulighed har AaB gjort brug af nu, siger Hobro IK's tekniske chef, Lars Justesen.

Økonomisk er det dog en fordel for Hobro, at handlen sker nu.

- En del af aftalen var, at buddet skulle forhøjes, hvis de skulle have ham nu, så vi er tilfredse og stolte. Vi har også nogle investorer, vi skal kunne se i øjnene, og derfor er det en rigtig fin case for os. Det her har også været noget, Kasper rigtig gerne ville, og det skulle han have lov til, selv om han bliver savnet her.

- Han er en kæmpe humørspreder, som bare har taget os med storm fra dag ét. Det eneste, der ærgrer mig, er, at vi ikke fik gavn af ham i starten af sæsonen, fordi han var ude med en brækket tå. Var det ikke sket, tror jeg også, at vi havde fået flere point i efteråret, siger Lars Justesen.

Afskeden med Kasper Høgh betyder, at Hobro IK nu skal på jagt efter en erstatning, inden transfervinduet lukker ved udgangen af januar.

- Vi har hele tiden haft vores lister med interessante emner, og dem skal vi så til at kigge nærmere på nu. Som jeg har sagt til alle de agenter, der har kimet mig ned de sidste seks til otte uger, skulle vi have noget ud, før vi skulle hente noget ind, men vinduet er jo også sådan, at dem, vi ikke kunne få 1. januar, kan vi måske få den 31. januar. Det handler om coolness, så vi finder det helt rigtige match, siger Lars Justesen, der har et klart billede af profilen på sin nye angriber.

- Vi leder efter en stor og stærk angriber, der har bevist sig på seniorniveau. I den situation, vi er i, skal han være klar til at bidrage fra dag ét. Det må ikke være en lottokupon, siger Lars Justesen.

En af de spillere, der passer på den profil, er Emil Berggreen. Den 28-årige angriber, der spillede i Hobro fra 2014-2015, er fri på markedet efter bruddet med tyske Greuther Fürth.

- Emil ville være en drømmesigning, men jeg tror desværre, at han har nogle muligheder, der gør, at vi ikke står forrest i køen. Jeg har dog skrevet til ham, at vi er klar, hvis han vil bruge et halvt års tid her på at få gang i karrieren igen, siger Lars Justesen om angriberen, der fredag spiller testkamp for FC Midtjylland, hvor han har holdt sig i gang i opstarten.

Siden mandag har Hobro haft den 20-årige australske offensivspiller Dylan Ruiz til prøvetræning, men han kan næppe udfylde tomrummet efter Kasper Høgh.

- Han er en mindre angriber med nogle lidt andre forcer, så hvis vi henter ham ind, bliver det nok som supplement. Vi er som sagt på udkig efter den her store og stærke angriber, og nu har vi også fået nogle penge ind, så vores udgangspunkt er, at vi skal gå styrket og ikke svækket ud af transfervinduet, siger Lars Justesen.