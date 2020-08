AaB har ansat Helsingør-træner som ny assistenttræner

FODBOLD:46-årige Peter Feher bliver ny mand i trænerteamet for AaB's superligatrup. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Feher tiltræder i AaB på en etårig aftale og kommer til klubben med en UEFA P-licens i bagagen, ligesom han har mange års erfaring med trænergerningen, senest som cheftræner hos FC Helsingør, og med hele ni års erfaring fra FC Nordsjælland, blandt andet som U/19-cheftræner med to danske mesterskaber til følge, samt som assistenttræner for Superliga-mandskabet samme sted.

- Vi har søgt en træner med erfaring, og i Peter får vi en af landets dygtigste talentudviklere, en mand der både har været cheftræner og assistenttræner, og som også er dygtig til transitionsdelen og udvikling af ungdomsspillere, hvilket passer godt ind med den vej vi gerne vil gå. Dertil er han meget arbejdsom og ønsker at lykkes, så jeg er overbevist om, at han bliver et godt match for os, udtaler AaB’s sportschef Inge André Olsen.

AaB’s nye assistenttræner ser også selv frem til at møde de nye kolleger og komme på træningsbanen på Hornevej i den kommende uge.

- AaB er en stor klub og har hjemme i en rigtig fodboldby, hvilket selvfølgelig er noget der tiltaler en fodboldmand som mig. Samtidig er det spændende med de ting som Jacob Friis, Rasmus Würtz, Søren Krogh, Inge André Olsen og resten af trænerteamet (AaB’s cheftræner, assistenttræner, fodboldchef og sportschef, red.) har gang i, så jeg glæder mig til at komme i gang og forventer både at vi kan være med i den sjove ende af tabellen i 3F Superligaen, samt at vi kan få udviklet nogle dygtige spillere, udtaler Peter Feher.

AaB-truppen har onsdag 12. august på Hornevej første træning i sæson 2020/2021.