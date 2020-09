AaB har brændt chancer på stribe: - Det er måske en tendens

FODBOLD:I sæsonens første tre kampe har AaB bare scoret to mål, selv om der har været chancer til meget mere.

For mod Lyngby, AC Horsens og SønderjyskE har AaB'erne misbrugt helt oplagte scoringsmuligheder på stribe.

- Det er sket i tre kampe nu, så det er måske en tendens. Jeg er irriteret over det, men jeg er ikke bekymret. Det er positivt, at vi i tre kampe har fået lagt et godt tryk og skabt chancer, og det er udgangspunktet for at score mål, lyder det fra cheftræner Jacob Friis.

I sæsonens to første kampe havde AaB til gengæld ikke lukket mål ind, men søndag mod SønderjyskE sneg fejlene sig også ind i egen ende. Det blev således afgørende, at Jores Okore kiksede sit indgreb kort før sønderjydernes 2-1-mål.

- Det var et fejlindgreb ved deres 2-1-mål, men det er jo en kalkuleret risiko, når man står så højt med bagkæden, som vi gør. Det har vi gjort i mange kampe, men jeg har ikke set det koste som i dag.

- Det er selvfølgelig super ærgerligt, for når vi nu ikke kunne score på vores chancer, skulle vi have ædt en 1-1'er. Nu står vi i stedet med en rigtig træls fornemmelse, konstaterer Jacob Friis.

Søndagens kamp kostede også en skade til Daniel Granli, der måtte udgå efter en halv times spil. Forsvarskollegaen Rasmus Thelander har stadig sæsonens første kampminutter til gode, men ventes dog tilbage på træningsbanen i denne uge.