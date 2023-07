AaB har de første forstærkninger på plads

AALBORG:AaB's oprykkere har mandag hentet amerikansk forstærkning forud for den kommende sæson i kvindernes bedste fodboldrække.

Midtbanespilleren Abby Boyan kommer til fra University of Georgia Athletics, hvor hun har været en profil i collegeligaen.

- Vi er meget glade for at have Abby hos os, og vi ved, at hun vil arbejde hårdt for AaB og gribe chancen for at imponere i Gjensidige Kvindeligaen.

- Hendes mål er at spille sig til en karriere i USA eller de bedste europæiske ligaer, og vi er glade for at kunne være et perfekt springbræt til det. Vi har forberedt os grundigt, og forventningerne er afstemt, så Abbys optræden bliver en win-win-situation for begge parter, siger Morten Fals, der er sportschef i AaB.

Forleden skrev aalborgenserne også kontrakt med Thea Rhode, der i foråret var udlejet fra Fortuna Hjørring og havde en stor andel i oprykningen til den bedste række med 10 mål i 10 kampe. Nu har hun skrevet under på en permanent aftale.