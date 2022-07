AaB har fået perfekte forhold i Polen: - Nu er der ingen undskyldninger

FODBOLD:AaB har den næste uges tid skiftet træningsanlægget på Hornevej i Aalborg Øst ud med den polske by Opalenica, som er base for den nordjyske superligaklubs træningslejr den næste uges tid.

AaB stemplede søndag aften ind på Hotel Remes Sport & Spa og de dertilhørende træningsbaner, og forholdene fejler bestemt ikke noget.

- Den her træningsbane er måske den bedste, jeg nogensinde har været på, og den er heller ikke blevet brugt, siden det polske landshold var her sidste år. Det er meget flotte forhold, og Inge (sportschef Inge André Olsen, red.) har gjort et rigtig godt stykke arbejde med at finde det rigtige sted for os. Det her er perfekt, konstaterer AaB-træner Lars Friis.

Den næste uges tid på polsk jord har flere formål.

- Der er selvfølgelig et socialt element i det, når vi er sammen som trup på den her måde. Den del uden for banen er vigtig.

- På banen skal vi til at arbejde med vores offensiv. Det er dejligt at have en god bane, for så er der i hvert fald ingen undskyldninger for ikke at øve sig. Det bliver en hård uge med masser af træninger og tre kampe, siger Lars Friis.

AaB spiller den første kamp på tirsdag, hvor modstanderen er KS Warta Poznan. Lørdag sluttes træningslejren så af med to kampe for at få så mange spillere i kamp som muligt.

En af de spillere, der skal vise sig frem, er Ali Almosawe. Den 20-årige offensivspiller er til prøvetræning i AaB, men blev skadet efter 20 minutters spil af torsdagens kamp mod FC Midtjylland. I Polen får han en ny chance.

- Det er planen, at han kan komme på banen hernede, så han får lidt bedre mulighed for at vise sig frem. Han fik et vrid i Vildbjerg i torsdags, så der går nok en dag eller to, før han er ovre det. Han kommer ikke i kamp på tirsdag, men forhåbentlig kan han spille på lørdag, siger Lars Friis.