AaB har fundet ny træner til U19-holdet

FODBOLD:I forrige uge måtte AaB sige farvel til David Olsen, der har været træner for klubben U-19-mandskab, da han fulgte med Lasse Stensgaard til en ny rolle som assistenttræner i Vendsyssel FF.

Nu har AaB fundet afløseren, og valget er faldet på den 33-årige Kim Leth Andersen, der senest har optrådt som U17-træner i Vejle. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Kim Leth Andersen har på trods af sin relativt unge alder stor erfaring som træner, da han grundet en alvorlig fodskade stoppede sin aktive fodboldkarriere som 17-årig og allerede her valgte at gå trænervejen.

Tidligere har Kim Leth Andersen arbejdet i Norge for Tromsø I.L., hvor han dels arbejdede som talenttræner og dels som kampanalytiker for klubbens bedste mandskab.

- Blandt et felt med mange dygtige kandidater blev Kim vores foretrukne valg, fordi han har stor erfaring med spillerudvikling og som træner samt det, at Kim de seneste år har arbejdet meget med et aggressivt udtryk på de hold, han har været ansvarlig for, siger AaB's talentchef Anders Damgaard.

Kim Leth Andersen begynder sit arbejde i AaB med det samme og med Claus Bech Jørgensen, der igennem mange år spillede som professionel i England, som assistenttræner.