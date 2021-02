AaB har givet Okore lov til at rejse

FODBOLD:Det har i nogle uger trukket op til et klubskifte for AaB's Jores Okore, og nu er det kommet så vidt, at den 28-årige forsvarsspiller har pakket tasken og forladt superligaklubben.

Okore var ikke til stede ved onsdagens AaB-træning, og det skyldes, at han er på vej ud af landet for at få en aftale på plads med en ny klub.

- Fra vores side går forhandlingerne positivt, hvorfor vi har givet Jores tilladelse til at rejse, så han og den respektive klub kan få bragt de sidste detaljer i orden, siger sportschef Inge André Olsen til AaB's hjemmeside.

Forsvarsspilleren har kontraktudløb med AaB 30. juni 2021.

B.T. kunne i sidste uge afsløre, at den kinesiske klub Changchun Yatai er interesseret i at købe superligaspilleren fra AaB.