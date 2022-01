AaB har ingen ny træner med i flyet til Malta

FODBOLD:Fredag morgen sætter AaB's superligatrup samt klubbens U19-trup kursen mod Malta, hvor man har 11 dages træningslejr foran sig.

Det helt store spørgsmål i kølvandet på offentliggørelsen af Martí Cifuentes' skifte til Hammarby, der senest gennemføres 1. marts, er om, den spanske træner skal med til Malta.

Første melding fra Inge André Olsen var soleklar: Cifuentes skulle med til Malta, da han stadig er AaB's cheftræner.

Den udmelding kan ikke sige sig helt fri for at have et forhandlingstaktisk snit over sig, men nu er meldingen lidt anderledes fra AaB's sportschef.

- Vi arbejder på at finde en løsning, så nu må vi se, om han er med i flyet. Det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, men jeg kan sige, at vi arbejder på at finde en løsning, der vil være god for AaB, siger Inge André Olsen.

Det er med andre ord en mulighed, at træningslejren, lidt som forventet af omgivelserne, bliver uden den snart tidligere AaB-træner.

I samme åndedrag kan Inge André Olsen fastslå, at AaB-fans godt kan kigge langt efter en ny træner på flyet mod Malta.

- Vi kommer helt sikkert ikke til at have en ny træner klar til at rejse med til Malta. Det er en proces, vi kommer til at køre sideløbende med arbejdet med at kigge på spillertruppen i den kommende tid. Vi forhandler hverken med en klub eller en træner på nuværende tidspunkt siger Inge André Olsen.

Noget lignende sagde han op til offentliggørelsen af Cifuentes' skifte, og det var sådan set ikke forkert, da man ikke forhandlede, så der er naturligvis den mulighed, at AaB allerede har fået visse betingelser på plads i forhold til en ny træner. Det er dog ikke det indtryk, Inge André Olsen giver - direkte adspurgt.

Thomas Thomasberg er igen, igen blevet rygtet til AaB siden nyheden om Cifuentes' forestående farvel. Der har sågar været rygter fremme om, at Thomasberg skulle have været til møde på Hornevej i løbet af onsdagen.

- Det kan jeg blankt afvise, for det har ikke noget på sig. Vi har ikke holdt et møde med Thomas Thomasberg eller andre trænere på nuværende tidspunkt. Vi er et sted i processen med at finde en ny træner, hvor vi ikke har haft møder med en eventuel træner.

Der har også været spekulationer fremme om, at Thomas Thomasberg kunne tiltræde i AaB til næste sæson, så AaB på den måde ville slippe for at betale transfer for succestræneren, som skulle have en klausul i sin aftale med Randers om et halvt års opsigelsesvarsel.

I så fald kunne en midlertidig træner komme i spil hos AaB. Det er dog ikke en tanke, som Inge André Olsen har brugte mange sekunder på at tænke over.

- Det vil processen i de kommende uger afdække. Det er ikke noget, vi har overvejet på nuværende tidspunkt. Det er en naturligvis en mulighed, vi kan arbejde parallelt med, når vi arbejder på at få en ny træner på plads, siger Inge André Olsen.

Der har været mange navne bragt i Spil. Blandt andet svenske Jens Gustafsson, som også var meldt op for et år siden, da man endte med at vælge Cifuentes. Han er dog lige blevet præsenteret som ny svensk U21-landstræner, så han bliver ikke aktuel i denne omgang. Det ser heller ikke ud til, at Jacob Friis er aktuel, selvom han ifølge Nordjyskes oplysninger stadig er et varmt navn på den danske trænerbørs. Således kan Friis blive en kandidat, hvis der opstår et ledigt trænersæde i forlængelse af AaB's trænerjagt.

Stort set alle med til Malta

Når AaB-delegationen sætter sig i flyet fredag morgen med kurs mod Malta, er det stort set alle AaB-spillere, der er med. Det er kun Lucas Andersen, der bliver hjemme hos sin højgravide kæreste oplyser AaB på sin hjemmeside.

- Vi er glade over, at alle mand er klar til at komme afsted. Det kan dog ændre sig med den sidste test, men indtil videre satser vi på, at alle mand er klar. vi har ikke været nervøse for smitte, men spillerne har også taget sine forholdsregler i de seneste dage, roser Inge André Olsen.

AaB medbringer desuden sin U19-trup, der blandt andet skal møde Maltas U18-landshold.

AaB's superligahold skal undervejs møde SK Sigma Olomouc fra Tjekkiet, den 18. januar, 21. januar gælder det en testkamp mod WSG Tirol fra Østrig og endelige venter slovakiske FC Spartak Trnava 24. januar.

Du kan høre mere om AaB's trænersituation i den seneste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten, hvor sportsredaktør Claus Jensen, sportsjournalist Simon Ydesen og tidligere professionel fodboldspiller og spilleragent Thomas Gaardsøe er med i studiet. Ripodsten kan findes på nordjyske.dk/lyt , og hvor du ellers henter dine podcasts.