AaB har købt portugisisk midtbanespiller

AALBORG:Pedro Ferreira er ny spiller i AaB. Den 22-årig portugiser kommer til på en fireårig kontrakt.

Pedro Ferreira kommer til fra Varzim SC, som spiller i den anden bedste portugisiske liga. Den seneste sæson blev det til 23 kampe og en enkelt scoring for den defensive midtbane. Han har haft sin fodboldopvækst i den portugisiske storklub Sporting.

- Pedro er en ung, lovende midtbanespiller, som vi forventer kan gå ind og konkurrere om plads på vores defensive midtbane med det samme. Han er godt skolet i Sporting Lissabon og var også en vigtig spiller i hans seneste klub Varzim, udtaler AaB’s sportschef Inge André Olsen i en pressemeddelelse.

Pedro Ferreira har opnået 38 kampe på de portugisiske ungdomslandshold, hvor det er blevet til fire mål. De seneste to sæsoner har han tilbragt i den næstebedste række i Portugal for Mafra og altså senest i klubben Varzim.

- Han har nogle kompetencer på den defensive midtbane, som vi har søgt til vores hold, blandt andet er han hurtig og dygtig til at erobre bolden, og vi tror på, at han kan give os mere kvalitet i vores præstationer og blive rigtig god for os i 3F Superligaen, lyder det videre fra Inge André Olsen.

Det vigtigste er holdet

Selvom Pedro Ferreira ikke har det store kendskab til den danske liga, så glæder han sig til at komme i gang.

- Jeg har fået et godt indtryk af klubben, det er flotte faciliteter og gode baner, så jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg kender ikke så meget til den danske liga, men er ikke tvivl om, at det at komme til AaB er en god mulighed for mig i min karriere, siger Pedro Ferreira

- Mit fokus er ikke så på meget på mig selv, det vigtigste er, at vi som hold får en god sæson, og jeg lover, at jeg hver dag vil arbejde hårdt, så vi sammen kan nå vores mål.

Pedro Ferreira får i AaB trøje nummer 6 og vil første gang træne med sine nye holdkammerater torsdag formiddag på anlægget på Hornevej.