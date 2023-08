AaB har modtaget bud på profil fra Saudi Arabien

Aalborg Boldspilklub A/S har modtaget et konkret bud på spilleren Allan Sousa og har indledt realitetsforhandlinger med en udenlandsk klub om en mulig transfer. Der er ikke sikkerhed for, at en aftale vil blive indgået.

Sådan lyder det i en fondsbørsmeddelelse, som AaB netop har udsendt.

Her fortælles det også, at et eventuelt salg af Allan Sousa vil påvirke AaB's årsregnskab i en positiv retning:

Et eventuelt salg af Allan Sousa forventes at påvirke forventningerne for 2023 fra et resultat i niveauet minus 35-45 mio. kr. til et resultat i niveauet minus 25-35 mio. kr. I forventningerne til årets resultat er inkluderet yderligere investering i spillertruppen og en placering i toppen af landets næstbedste fodboldrække NordicBet Ligaen.

Dermed ser det ud til, at AaB har fået opfyldt ønsket om en pris på cirka to millioner euro. Ifølge Nordjyskes oplysninger er der tale om et bud fra en klub fra Saudi Arabien, og her lukker markedet først den 20. september, så skiftet skal ikke være på plads inden lørdag. AaB skal til gengæld have en afløser på plads inden lørdag, hvis der er tale om køb eller leje.