AaB har næsten ny forstærkning på plads

FODBOLD:AaB' superligatrup tog torsdag formiddag hul på forberedelserne frem mod den kommende sæson med en række fysiske tests, og det var blandt andre med deltagelse af Anders Hagelskjær, der er nordjydernes hidtil eneste tilgang udefra.

Forsvarsspilleren får dog snart selskab af endnu et indkøb, lover sportschef Inge André Olsen.

- Vi er meget tæt på at kunne præsentere en spiller, så jeg håber, at vi i løbet af i dag eller senest i morgen har det helt på plads. Så har vi med Hagelskjær og den nye spiller allerede fået to spillere på plads tidligt i transfervinduet, og det er en god start, mener Inge André Olsen.

Nordjyske har tidligere beskrevet, at AaB har arbejdet på at købe offensivspilleren Louka Prip fri af superliganedrykkerne AC Horsens, og han er nu med al sandsynlighed kun få timer fra kunne kalde sig AaB-spiller.

- Det vil jeg hverken be- eller afkræfte, men jeg vil sige, at jeg synes, at Nordjyske skriver mange fornuftige ting, siger Inge André Olsen.