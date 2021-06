AaB har set sig lun på AC Horsens-profil

FODBOLD:Superligaklubben AaB jagter forstærkning til truppen denne sommer, da man fra den kommende sæson vil etablere sig blandt de fire bedste klubber i Danmark.

Ifølge Nordjyskes oplysninger har aalborgenserne blandt andet indstillet radaren på den offensive venstrebensspiller Louka Prip, der netop har været med til at rykke ud af Superligaen med AC Horsens.

23-årige Louka Prip har været den mest iøjnefaldende spiller hos østjyderne i de netop afsluttede sæson, hvor han primært har spillet på højrekanten og har leveret syv scoringer og tre assists.

Han har offentlig meldt ud, at han har ambitioner om fortsat at spille i Superligaen og derfor går benhårdt efter et sommerskifte til en anden superligaklub.

AaB's sportschef Inge André Olsen ønsker ikke at kommentere på konkrete transfernavne, men han bekræfter, at aalborgenserne leder efter forstærkning til den forreste del af banen.

- Efter at Tom van Weert og Martin Samuelsen er røget ud af billedet - og Lucas Andersen er blevet skadet - er det naturligt, at vi skal have styrket vores offensiv. Førsteprioriteten er at hente danskere spillere, hvis pris og kvalitet ellers hænger godt nok sammen, siger nordmanden.

AaB havde allerede i efteråret 2017 den daværende 2. divisionsspiller fra Hvidovre på sigtekornet, og han prøvetrænede også en kort periode i Aalborg - uden at det kastede en kontrakt af sig.

Louka Prip har spillet i Horsens siden januar 2019, hvor han blev hentet i Hvidovre, der på det tidspunkt var avanceret til 1. division. Hans kontrakt med "den gule fare" løber til udgangen af 2022, så AaB skal betale et transferbeløb, hvis man vil sikre sig spilleren.

Kilder vurderer overfor Nordjyske, at AC Horsens forlanger omkring to millioner kroner for Louka Prip.