AaB har solgt Mikkel Kaufmann

FODBOLD:AaB har solgt den 19-årige angriber Mikkel Kaufmann til FC København pr. 1. juli 2020. Det er AaB's tredjestørste transfer nogensinde og angiveligt den næststørste handel to danske klubber imellem. Det oplyser AaB A/S i en pressemeddelelse.

AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum udtaler i en pressemeddelelse:

- Det var på ingen måde vores plan, at Mikkel Kaufmann skulle sælges nu, men efter FC Københavns henvendelse har der været ført konstruktive forhandlinger parterne imellem, og efterhånden nåede vi et sted, hvor der for AaB’s bedste ikke længere var fornuft i at sige nej.

- Naturligvis er vi kede af allerede til sommer at skulle tage afsked med Mikkel, men i et større perspektiv må vi betragte et salg af denne kaliber som en styrkelse af vores klub, så vi fremdeles kan bevæge os fremad såvel på som uden for banen, siger Thomas Bælum.

- Herudover er spillersalg en afgørende del af vores strategi og forretningsmodel, og vores ambitioner er intakte, hvorfor vi også er i gang med overvejelser omkring, hvordan Kaufmann skal erstattes, påpeger Thomas Bælum.

For 19-årige Mikkel Kaufmann er tingene gået hurtigt i de seneste dage:

- Jeg skal være ærlig at indrømme, at jeg for få dage siden ikke havde tænkt tanken, at jeg skulle væk fra AaB til sommer, men da jeg blev forelagt, at klubberne var i forhandling, så valgte jeg også at indgå i en dialog og i sidste ende sige ja, og jeg er glad for, at AaB som klub får belønning for at have troet på mig og vist mig tillid. Med skiftet kommer jeg til at tage næste step i min karriere, og det glæder jeg mig selvfølgelig til, konstaterer Mikkel Kaufmann i pressemeddelelsen fra AaB.

- Omvendt så har jeg også mine følelser for AaB og er så professionel, at jeg vil gøre mit maksimale for, at vi i foråret kan komme så langt som muligt i Sydbank Pokalen og også blive en del af Top 6, slutter Mikkel Kaufmann.

Mikkel Kaufmann skiftede ved overgangen fra U/13- til U/14-spiller til AaB fra Hjørring I.F. og havde kontrakt med AaB indtil 30. juni 2023.

Han er foreløbig noteret for 28 officielle kampe og otte scoringer for AaB, mens det i landsholdssammenhæng er blevet til 21 U-landskampe og fem mål.

AaB har ikke oplyst, hvad salgsprisen er for den 19-årige angriber. Det har tidligere været fremme, at prisen skulle være i omegnen af 25 millioner kroner.

AaB oplyser, at efter transferen af Mikkel Kaufmann forventer AaB et resultat for 2020 i niveauet minus 8-13 mio. kr. Heri er indregnet investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.