AaB har solgt ung midterforsvar til udlandet

AALBORG:Vladimir Prijovic kom for to år siden til AaB fra storklubben Røde Stjerne Beograd, hvor Prijovic også spillede hele sin ungdomskarriere.

Nu vender midterforsvaren retur til Serbien, efter AaB har solgt Prijovic til serbiske FK Napredak Krusevac.

Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

- Vladimir har i sine to år i AaB optrådt eksemplarisk hver eneste dag. Han har været professionel, dedikeret og åben for at lære en anderledes kultur, og hans væremåde og engagement har været imponerende.

- Desværre må vi også konstatere, at det aldrig på banen blev, hvad vi og Vladimir havde håbet på, og derfor giver det mest mening, at han nu får fodfæste i en ny klub, hvor vi ønsker ham det allerbedste, siger Inge André Olsen.

Vladimir Prijovic nåede at spille to officielle kampe for AaB.

Selvom de to år i AaB ikke indfriede alle forventninger, er serberen alligevel glad for tiden.

- Jeg har haft en rigtig god tid i AaB. Klubben er meget professionel og har på flere måder været med til at udvikle mig som person. Jeg er glad for at have oplevet Danmark, den danske mentalitet og AaB’s fans, og jeg vil gerne takke min værtsfamilie og de mange dejlige mennesker, jeg har mødt i AaB, for de sidste to år.

- Nu er det blevet tid til at prøve noget nyt, og jeg har fået et rigtig godt indtryk af FK Napredak Krusevac, som jeg glæder mig til at spille for, siger Vladimir Prijovic.

Hans nye klub FK Napredak Krusevac har fået en skidt start på sæsonen, hvor de lige nu ligger nummer 12 efter tre kampe - to nederlag og en enkelt uafgjort.