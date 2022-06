AaB har store forventninger til nyt brasiliansk es

FODBOLD:AaB's superligatrup tog søndag hul på forberedelserne frem mod den kommende sæson med en række fysiske tests, og dermed var ventetiden også forbi for Allan Sousa.

Siden februar har den 25-årige brasilianer vidst, at hans fodboldfremtid lå i AaB, hvor han søndag altså havde første arbejdsdag.

- Jeg er rigtig glad for at være her. Det er en god klub og en dejlig by, og jeg har mødt AaB nogle gange, så jeg ved, at det er en stor historisk klub med gode fans, siger Allan Sousa, der bortset fra et års lejeophold i belgiske Sint Truiden har spillet i dansk fodbold hos Vejle Boldklub siden 2019.

- Jeg ser det her skifte som et godt skridt for mig. Jeg tror, at AaB kan hjælpe mig til at blive en bedre spiller, ligesom jeg forhåbentlig kan hjælpe AaB til at vinde noget. Min familie er også rigtig glad for at være i Danmark, siger Allan Sousa.

Allan Sousas blå bog Navn: Allan Goncalves Sousa Alder: 25 Position: Kantspiller Tidligere klubber: Independente-SP (Brasilien), Al-Arabi SC (Qatar), Al-Markhiya SC (Qatar), Sint-Truiden (Belgien), Vejle Boldklubber Kontrakt med AaB indtil 30. juni 2026. Transfermarkt.com VIS MERE

Brasilianeren leverede i sidste sæson to mål og fire assists i Superligaen, mens det i forrige sæson blev til ti mål og syv assists.

- Jeg kan ikke love en masse mål, men selvfølgelig skal jeg bidrage med nogle mål. Ellers skal man forvente, at jeg er en spiller, der løber meget og arbejder hårdt for holdet, samtidigt med at jeg bidrager med de tekniske kvaliteter, jeg har, siger Allan Sousa.

I AaB ser cheftræner Lars Friis også frem til at kunne tilsætte offensiven lidt brasiliansk krydderi.

- Jeg glæder mig til at arbejde med Sousa, for det er en spiller, der kan noget på egen hånd, og vi har brug for flere spillere, der kan afgøre kampene. Jeg har jo noteret mig, at der er sat mange klistermærker på ham rundt omkring, men når jeg har set Sousa spille, har jeg lagt mærke til en spiller, der har arbejdet rigtig hårdt for holdet i Vejle.

- Det kommer han også til her, og så glæder jeg mig bare til at se, hvad Allan Sousa indeholder, når vi begynder at kradse lidt i overfladen på ham, for det er en spiller, vi kan få stor gavn af. Han er en spiller, der kan gøre ondt på modstanderen, og det er dejligt at have endnu en af dem, siger Lars Friis.

Allan Sousa og holdkammeraterne må vente til mandag med at komme på græs for første gang. Foto: Bente Poder

I Vejle spillede Allan Sousa sine fleste kampe med udgangspunkt som kantspiller i højre side.

- Jeg skal være afgørende offensivt i en-mod-en og i kombinationerne med mine holdkammerater, og det er positionen som højre kantspiller, der er min favorit, men hvis træneren vil have mig til at spille et andet sted, gør jeg også mit bedste der, siger Allan Sousa.

Lars Friis har dog flere muligheder til kantpositionerne.

- Vi har mange spillere, der kan løse de positioner. Udover Sousa har vi Louka Prip, Kasper Kusk og Lucas Andersen. Marcus Hannesbo og Oliver Klitten er også kommet tilbage fra leje, så der er mange spillere om buddet.

- Som jeg sagde, da jeg kom til, kommer det til at veksle lidt fra kamp til kamp, i forhold til hvad vi har brug for. Derudover tror jeg rigtig meget på indskiftningerne, og at det er en hel trup, der skal gøre det, og lige nu ser det jo rigtig stærkt ud med de muligheder, vi har på kanterne, siger Lars Friis.

Forude venter dog fire ugers opstart, hvor Allan Sousa kan overbevise Lars Friis om, at pilen i hvert fald skal pege på ham, når startopstillingen skal sættes til den første superligakamp 17. juli mod Viborg.

- Nu skal jeg falde til og lære mine holdkammerater og spillestilen at kende. Jeg skal arbejde hårdt, og jo mere selvtillid jeg får opbygget, jo bedre bliver jeg også, siger Allan Sousa.

Mens søndagen stod på fysiske tests, kommer Allan Sousa og resten af AaB-truppen på græs for første gang mandag. Første testkamp spilles på lørdag på udebane mod AGF.