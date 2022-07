AaB har stortalent til prøvetræning - igen

FODBOLD:Ali Almosawe er tilbage i AaB efter ca. tre ugers pause fra sidste prøvetræning i det nordjyske.

- Jeg er tilbage for at vise mig frem og få spillet. Forhåbentlig kan jeg sætte det punktum, jeg desværre ikke kunne, fordi jeg fik den ankelskade, forklarer Ali Almosawe om grunden til, at han er tilbage på træningsbanerne på Hornevej.

Ankelskaden, 20-årige Ali Almosawe refererer til, er den skade, han pådrog sig for AaB i en træningskamp mod FC Midtjylland under sit første ophold i AaB i slutjuni. Han havde op til kampen vist sig godt frem til træning, og han nåede faktisk også at vise gode takter i de 20 minutter, han fik på banen mod midtjyderne.

- Jeg havde en god træningsuge op træningskampen mod Midtjylland, og jeg fik også spillet 20 rigtigt positive minutter i den kamp. Det blev desværre ikke til de 45, der var planen, lyder det fra Ali Almosawe, der tydeligvis ærgrer sig over, at skaden ramte ham lige på det tidspunkt, og det hæmmede ham også de kommende uger, hvor han stadig befandt sig sammen med AaB-mandskabet.

- Derefter var jeg med en tur nede i Polen, hvor anklen simpelthen ikke var klar. Planen var herfra, at jeg skulle have styr på anklen i de uger, jeg var tilbage i København, hvilket jeg har fået gjort. Der er blevet trænet en masse, og nu føler jeg mig klar til at kunne sætte det punktum og samtidig få præsteret.

Cheftræner for AaB, Lars Friis, kan igen dirigere Ali Almosawe på træningsbanen. Arkivfoto: Bente Poder

Spilleren, der tidligere er blevet kaldt 'Mini-Messi' i sin ungdomstid i FCK, nød den første omgang prøvetræning i klubben, og han er naturligvis glad for at være tilbage, og han håber da også på, at det kan føre til en kontrakt med klubben.

- Det hele har været positivt fra både min og deres side, og det virker som et godt match mellem mig og AaB. Det er jo også derfor, at jeg er her tilbage for at vise, hvad jeg kan, siger den venstrebenede tekniker.

- Jeg håber på en kontrakt, det gør man jo, men jeg er her dog fremfor alt, fordi jeg gerne vil føle, at jeg har givet alt. Det vil jeg gerne gøre i alt, jeg laver - sådan har jeg altid været.

Under onsdagens træning på Hornevej viste han prøver på sin fine teknik med små vævre træk og venstrefoden viste også flere gode sparkefærdigheder, og hovedpersonen selv føler sig tilpas og helt klar ovenpå skaden.

- Anklen er fuldt klar, der er slet ikke noget der, men det er klart, at der mangler lidt på formen, når jeg ikke har indgået i fodboldtræning i et par uger.

- Jeg følte mig veltilpas til træningen, og det er jo nogle gutter, jeg kender nu, det er gode forhold, og det er dejligt at spille fodbold her. Jeg er samtidig bare glad for at være tilbage på banen, for det er der, jeg kan udtrykke mig bedst, slutter Ali Almosawe.

Nordjyske har forsøgt at få fat i AaB-sportschef Inge André Olsen til en kommentar om hensigten med at have Ali Almosawe tilbage i træningen, men det har endnu ikke været muligt.