AaB har tabt over 21 millioner på et halvt år

Pengene fosser ud fodboldklubben AaB.

Første halvdel af 2023 bød på et minus på 21,9 millioner kroner. Det fremgår af halvårsregnskabet, som onsdag er blevet fremlagt.

Underskuddet er mere end fire gange så stort som i samme periode sidste år til trods for en stigning i indtægterne.

AaB har fået flere tv-penge, og omsætningen på kampdage er også steget. Men et stort minus på den primære drift og færre transferindtægter har trukket ned.

For den midlertidige administrerende direktør Jesper Dalum er de røde tal dog ikke en overraskelse.

- Resultatet er naturligvis ikke tilfredsstillende, og det er ingen hemmelighed, at vi qua sidste sæsons udfald står i en økonomisk udfordrende tid, men vi er godt i gang med at tilpasse tingene, så vi som klub bliver skarpere og samlet set kun bliver stærkere fra nu, siger han til AaB's hjemmeside.

På den korte bane er der heller ikke udsigt til bedring for AaB.

Efter nedrykningen til 1. division er tv-indtægterne blandt andet færre, og der forventes et minus på mellem 35 og 45 millioner kroner for hele året.

Det har i det hele taget været et begivenhedsrigt år for nordjyderne på og uden for banen.

I foråret meddelte AaB, at den tyske investorgruppe Sports Strategy Excellence 22 havde købt omkring 20 procent af klubben i forbindelse med en aktieemission mod en indbetaling på knap 14,9 millioner kroner.

Gruppen har desuden mulighed for at overtage aktiemajoriteten inden 1. juli 2027.

Aktieemissionen tidligere på året indbragte i alt knap 30 millioner kroner.

AaB har fået en god start på tilværelsen på næstøverste hylde med ti point i fire kampe. Det placerer holdet på førstepladsen i 1. division.

