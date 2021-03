AaB har to "nye" våben klar til luftslaget mod AC Horsens

FODBOLD:Der er flere positive meldinger fra AaB-lejren før onsdagens superligakamp på udebane mod AC Horsens.

Forsvarsstyrmanden Rasmus Thelander, der på grund af et slag på knæet ikke kunne være med søndag mod FC Nordsjælland, gennemførte hele tirsdagens afsluttende træning. Dermed er der håb om, at han kan spille fra start mod østjyderne.

- Det ser positivt ud, men han trænede også med før kampen mod Nordsjælland, og så måtte han alligevel opgave at spille på selve kampdagen. Så vi krydser fingre for, at hans knæ reagerer bedre denne gang, siger cheftræner Martí Cifuentes.

Der er håb om, at Rasmus Thelander onsdag er tilbage i aktion for AaB. Foto: Torben Hansen

AaB ser desuden ud til atter at kunne råde over den norske offensivspiller Martin Samuelsen, der brækkede næsen i hjemmekampen mod FC Midtjylland for to uger siden. Han måtte opgive at deltage i kampen i Farum senest, men tirsdag trænede Samuelsen med - iført en specialdesignet maske, der skal beskytte hans nyopererede næse.

- Det er da at foretrække at spille uden maske, men jeg er nok nødt til at bruge den i nogle uger, og så må det være sådan. Jeg føler mig klar til at spille, og når bolden først ruller, så glemmer man også lidt, at man har maske på, siger den garderhøje nordmand.

AaB må med sikkerhed undvære en karantæneramt Jakob Ahlmann i onsdagens kamp mod AC Horsens, og derudover er duoen Oscar Hiljemark og Lucas Andersen fortsat på skadelisten. Sidstnævnte var dog på træningsbanen tirsdag, hvor han lavede løbeøvelser med klubbens fysiske træner.