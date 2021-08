Angriber på prøve imponerede i AaB - her er dommen

FODBOLD:Den 18-årige angriber Aribim Pepple har under et to uger langt prøveophold i AaB vist sig fint frem.

Engelsk-canadieren har scoret tre mål i testkampe for aalborgensernes U19-hold og har fået anerkendende ord med på vejen ovenpå en håndfuld træninger med superligaholdet.

- Det er en spændende spiller, der har mange kompetencer og også har gjort det godt her. Så det har været fint at få ham set an, for man ved aldrig, hvad der sker, når man giver sådan en talentfuld spiller chancen, siger Inge André Olsen, der dog alligevel vender tommelfingeren nedad.

- Det er ikke et navn, vi kommer til at skrive kontrakt med, for han er ikke klar til gå ind og forstærke superligatruppen. Desuden har vi andre spændende og prioriterede navne som eksempelvis Anosike Ementa på vej frem i vores akademisystem, som vi hellere vil bruge vores ressourcer på, lyder det fra AaB's norske sportschef.

Aribim Pepple har senest været på ungdomskontrakt i spanske Getafe og må nu fortsætte jagten efter en ny arbejdsgiver andetsteds.

- Det er en spiller, som jeg tror, vil kunne forstærke flere danske divisionsklubber, påpeger Inge André Olsen.