AaB-hattrick på mindre end et kvarter

AALBORG:18 kampe og blot syv point var den sørgelige kendsgerning for AaB's U17-hold inden lørdagens hjemmekamp mod Lyngby.

Efter 90 minutters fodbold var stemningen dog markant højnet i AaB-lejren. 5-0, tre point og vigtigst af alt en rigtig god oplevelse rigere havde gjort verdensbilledet lidt lysere for U17-træner Theis Larsen, der havde set sit hold få en drømmestart.

- Vi scorede på to hjørnespark i løbet af de første fem minutter, og efter 11 minutter fuldendte Valdemar Damgaard sit hattrick med scoringen til 3-0. Den start gjorde bare det hele lidt nemmere for os, siger Theis Larsen.

Han kunne endvidere se AaB-holdet byde ind med noget, der mindede om sæsonens bedste præstation.

- Vi var bedst på alle parametre, og vi kunne have vundet kampen med 10 mål. Vi har ikke haft så mange afslutninger i nogen anden kamp, konstaterer AaB-træneren, der særligt glæder sig over 4-0-scoringen, der blev sat ind af Marcus Sørensen lige efter pausen.

- Vi havde virkelig mange pasninger og gode løb i den sekvens. Det var et flot fodboldmål, siger Theis Larsen.

Helt så godt gik det ikke for AaB's U19-hold, der ellers var kommet foran 2-0 mod Lyngby på mål af Jakob Gaardsøe og Oscar Meedom.

- Vi scorede et virkelig flot mål ved Gaardsøe, og Meedom scorede på en friløber, efter han havde brændt en identisk chance 30 sekunder før. Det er mentalt stærkt. Desværre lavede vi et par fejl, der betød, at Lyngby lidt stik mod spil og chancer fik udlignet.

- Vi burde have lukket kampen til 3-0, men jeg kan trods alt glæde mig over, at vi vandt den efterfølgende straffesparkskonkurrence. Havde du sagt, at vi ville få fem point mod Brøndby og Lyngby for to uger siden, så havde jeg takket ja. Det vigtigste er, at vi kan se, at vi har rykket os markant i forhold til efteråret, siger U19-træner Lars Noer.