AaB havde blandet dag i Odense

ODENSE:Der var arrangeret en triple date mellem OB's og AaB's tre ældste talenthold, der tørnede sammen på fynsk grund.

Det møde kom de blå og hvide striber bedst ud af. Det blev til seks fynske point, mens AaB måtte nøjes med at tage tre point med mod nord.

U19-kampen blev vundet 5-1 af OB, der blandt andet havde Charly Horneman. Den lynhurtige U19-landsholdsspiller gjorde sin indflydelse gældende ved blandt andet at score kampens to sidste mål.

På daværende tidspunkt virkede kampen dog allerede afgjort til trods for et rødt kort til OB's Marcus McCoy.

Undervejs havde Jakob Gaardsøe reduceret til 1-2 for AaB, men meldingen fra Odense var, at det var et OB-hold, der bare var skarpere på de afgørende parametre.

Så gik det straks bedre for AaB's U17-hold, der ellers har det svært i denne sæson. Tendensen har været ret entydig for Theis Larsens tropper. Alt for mange kampe er blevet tabt med ét mål. Ved pausetid så det ud til, at den kedelige trend ville fortsætte. Her havde OB nemlig lige bragt sig foran inden pausefløjtet.

Humøret steg dog i AaB-lejren, da Bertram Skovgaard udlignede på ripost lige efter pausen. Den tidligere B93-angriber viste noget af den målnæse, der gjorde ham interessant for både andre danske men også udenlandske klubber inden skiftet til AaB.

OB, der ligger med i den sjove ende i U17-ligaen, kunne ikke fremtvinge kampens tredje mål, og AaB havde trods flot fight heller ikke evnerne til at afgøre kampen i ordinær tid.

I tilfælde af uafgjorte kampe i de landsdækkende ungdomsturneringer, skal kampen afgøres i straffesparkskonkurrence, hvor vinderen får to point med fra kampen.

Det ekstra point gik til OB, der kom godt tilbage efter at have brændt de to første straffespark. AaB brændte nemlig tre i streg. Nok var der lidt skuffelse over, at det kun blev til det ene point, men omvendt er netop det ene point et stort positivt skridt og en tiltrængt konfirmation af den spillemæssige udvikling.

Dagens bedste AaB-resultat stod U15-holdet vanen tro for. Inden kampen havde OB 34 point på tredjepladsen i U15-ligaen, og AaB havde 30 point på sjettepladsen.

Selve kampen sluttede uden mål, men AaB vandt den efterfølgende straffesparkskonkurrence og fik dermed det ekstra point.

- Det var en U15-kamp på et meget fint niveau. Det var to hold, der stod godt til hinanden. OB havde mest spil i første halvleg, men vi havde de største chancer. I anden halvleg kunne vi godt mærke, at OB havde et fysisk overtag, men vi spillede sådan set også en godkendt anden halvleg, siger AaB's U15-træner Dennis Deleuran.

Med de to point har AaB for alvor snor i topholdene, og hvis de nordjyske talenter kan holde niveauet fra de hidtidige kampe i foråret, så er medaljer bestemt en mulighed.

- Vi havde en målsætning om at slutte i top seks inden sæsonen. Det er sådan set stadig den resultatmæssige målsætning, men vi kigger også meget på, om vi kan nå at lægge endnu et spillemæssigt lag på. Hvis vi kan det, så må vi se, hvor langt det kan række. Det er helt bestemt spændende, siger Dennis Deleuran.

Næste opgave for de tre AaB-hold i de landsdækkende ligaer er en hjemmekamp lørdag den 15. april mod Brøndby.