AaB-helt fik slukket sejrstørsten: - Det betyder alt

AALBORG:AaB fik en meget tiltrængt succesoplevelse, da Viborg FF torsdag aften blev slået med 2-0 i den første pokalkvartfinale.

Det var AaB's første sejr i en betydende kamp siden 9. november, og for at finde en sejr over et superligahold skal man helt tilbage til 14. oktober, så torsdagens sejr var meget mere end bare et skridt mod semifinalerne i pokalturneringen.

- Det betyder så meget. Alle har vist til træning, hvor stort et potentiale det her hold har, og det betyder bare alt, at vi også fik vist det i kamp. Det kommer til at give os et kæmpe boost og noget selvtillid, og når vi har det, ved vi, at vi har et hold med store kvaliteter, siger Louka Prip, der scorede AaB's to mål i torsdagens kamp.

Hidtil i sæsonen havde sidste sæsons AaB-topscorer blot scoret en enkelt gang i en pokalsejr over Middelfart.

- I dag kom jeg i et par af de situationer, hvor jeg er bedst, og det var selvfølgelig dejligt at få scoret. Vi var gode til at presse højt i anden halvleg, og når vi er det, er det også nemmere for mig at komme i de positioner, siger Louka Prip.

For AaB's cheftræner Erik Hamrén faldt torsdagens sejr også på et meget tørt sted. Sejren var den første på Aalborg Portland Park, siden svenskeren i september vendte tilbage til AaB.

- Jeg er en meget glad mand i dag. Vi vandt over et stærkt Viborg-hold og holdt målet rent. I første halvleg spillede vi okay, men vi fik ikke skabt de store chancer, mens vores forsvarsspil til gengæld var rigtig godt. I anden halvleg skabte vi en del mere, og det var jeg selvfølgelig glad for.

Erik Hamrén fik torsdag sin første sejr på Aalborg Portland Park siden comebacket til AaB. Foto: Bente Poder

- Vi får at se, hvad det her kommer til at give os på den lange bane, men som jeg har sagt tidligere, har vi ventet på en succesoplevelse, og den fik vi i dag. Jeg håber, at vi kan fortsætte på den her måde, men allerede mandag venter der jo en vigtig kamp mod FC Midtjylland, hvor begge hold har brug for en sejr, siger Erik Hamrén.

Sikkert er det, at torsdagens sejr giver AaB et forspring på 2-0, inden en pokalsemifinalist skal findes efter returkampen i Viborg om en måneds tid.

- Personligt synes jeg, at det er trist, at pokalturneringen ikke bliver afviklet over én kamp, som det bliver gjort i stort set hele verden. Pokalkampe skal være vind eller forsvind, men nu er virkeligheden sådan, at der kun er pause, og at vi fører 2-0. Ellers tænker jeg ikke så meget på returkampen endnu, for der er mange vigtige kampe inden da, siger Erik Hamrén.

AaB mod Viborg FF