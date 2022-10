AaB-helt håber på god slutspurt efter vital sejr

FODBOLD:Manglen på mål er en stor del af forklaringen på, hvorfor AaB befinder sig under nedrykningsstregen i 3F Superligaen, men måske kom nordjyderne nærmere en løsning på det problem, da Lyngby fredag aften blev slået med 2-0 i den direkte duel mellem de to bundhold i Danmarks bedste fodboldrække.

Younes Bakiz var rykket helt frem i front og kvitterede med begge AaB's mål i kampen.

- Som offensivspiller bliver man målt på assists og mål, så det var dejligt at være afgørende, men lige nu er vi et sted, hvor man skal lægge personlig succes til side. Holdet kommer i første række, så selv om det var dejligt at score, var det endnu dejligere at få tre point, siger Younes Bakiz, der befandt sig godt i sin nye rolle.

- Jeg synes, at jeg fandt nogle fine rum, og jeg kunne bruge mit spil på en lidt anden måde, end jeg har kunnet i de seneste kampe på kanten. Jeg kunne droppe lidt ned i nogle situationer og løbe dybt i andre. I den seneste uges tid har vi også arbejdet med, at jeg skulle komme mere i feltet, og det gav heldigvis to kasser.

- Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg helst vil spille som angriber. Det passede godt til mig i dag, og Erik (cheftræner Erik Hamrén, red.) syntes, at jeg skulle spille deroppe. Vi må se, hvad han finder på til næste gang. Jeg er frisk på det hele, siger Younes Bakiz.

Younes Bakiz scorer her til 2-0 mod Lyngby efter Allan Sousas oplæg. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Erik Hamrén var naturligt nok meget tilfreds med sin tomålsskytte.

- Han gjorde det godt. Han arbejdede godt uden bold, og hans hurtighed gav os også en trussel i dybden. Det var to klassemål, han scorede, siger Erik Hamrén.

På trods af tre meget vigtige point var det dog ikke alt, han så fra sit hold i Lyngby, som AaB's svenske cheftræner var tilfreds med.

- Sejren er selvfølgelig det, jeg er gladest for, for det gjorde en stor forskel, om vi vandt eller tabte i dag, men vi er stadig langt fra at være, hvor vi skal være. De første 10-15 minutter var ikke gode, og jeg oplevede, at vi var for forsigtige i den periode. Det var slet ikke sådan, vi havde planlagt det.

- Derfor var det også flot at komme tilbage på den måde, vi gjorde, og der så man virkelig, hvor stor en forskel mål gør. Vi blev også trykket for langt tilbage i perioder af anden halvleg, men omvendt havde vi jo chancer til både tredje og fjerde mål, siger Erik Hamrén.

Sejren betyder, at AaB nu kun har ét point op til OB, Brøndby og Horsens over nedrykningsstregen. De skal alle i aktion på søndag.

- Jeg håber, at det her giver os selvtillid, så vi kan få sat en god slutspurt ind her i de sidste kampe i efteråret. Vi skal forsøge at ride videre på den bølge, vi forhåbentlig har fået gang i nu, siger Younes Bakiz.

AaB's næste opgave er allerede tirsdag, hvor Vanløse venter i pokalturneringen. Næste superligakamp er mandag 24. oktober på hjemmebane mod Viborg.