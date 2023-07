AaB-helt så fremgang mod Horsens: - Vores værste konkurrent er os selv

AALBORG:Lettelsen var til at tage og føle på hos Nicklas Helenius, da han i de døende minutter af lørdagens hjemmekamp mod AC Horsens pandede bolden i nettet.

Trøjen røg af i jublen foran Vesttribunen, for scoringen sikrede AaB en 1-0-sejr og de tre point i en kamp, som nordjyderne burde have afgjort meget tidligere. Især i første halvleg havde AaB'erne brændt chance på chance.

- Det var en stor forløsning, må jeg sige, for det var jo en fuldt fortjent sejr. Det var et super indlæg fra Allan Sousa, og han havde jo også haft et i første halvleg, hvor jeg skulle have scoret.

- Vi kunne have dræbt kampen i de første 20 minutter, så på den måde holdt det hårdt. Omvendt synes jeg, at vi spillede en klart bedre kamp end for en uge siden, siger Nicklas Helenius.

Han var meget tilfreds med, at de mange brændte chancer ikke slog AaB ud.

- Det mest positive er næsten, at vi blev ved. Vi ved, at hvis vi holder vores koncept, så skaber vi mange chancer. I de sidste uger har vi virkelig fået trænet vores offensiv spil, og vi finder mange gode positioner. Vi er kommet tættere på hinanden, og vi har så mange spillere, der kan spille hurtigt. Når vi gør det, skaber vi også mange chancer.

- Det eneste, jeg ærgrer mig over, er, at vi ikke gør det her i Superligaen, for det har vi kvaliteten til. Men vi må acceptere, hvor vi er og holde fuldt fokus på den her opgave i 1. division, siger Nicklas Helenius.

Angriberen blev i vinter hentet hjem til AaB som redningsmand i forsøget på at undgå nedrykning, men i foråret udeblev målene fra forrige sæsons superligatopscorer.

I denne sæsons to første kampe er det dog blevet til to mål fra Nicklas Helenius.

- Sådan er fodbold. Jeg har før prøvet at have scoringspauser, og det er jo ikke, fordi jeg har glemt at lave mål eller spille fodbold. Det er en sort-hvid verden, men jeg er bare glad for måden, vi spiller på, og at vi har fået to gange tre point. Det er det, der betyder noget for mig. Når vi spiller sådan her, kommer jeg også til min ret, siger Nicklas Helenius.

Med seks point i sæsonens to første kampe har AaB allerede lagt afstand til de formodede værste konkurrenter i jagten på oprykning. Sønderjyske og AC Horsens har blot hentet henholdsvis et og nul point.

- Vores værste konkurrent er os selv. Det er op til os selv at afgøre kampene, og vi skal ikke bruge for meget energi på, hvad de andre gør. Vi skal gøre, hvad vi er gode til og blive endnu bedre til det, slår Nicklas Helenius fast.

Næste opgave for AaB er søndag 6. august, hvor FC Fredericia kommer på besøg på Aalborg Portland Park.

AaB-AC Horsens