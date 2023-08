AaB-helt takker sin familie efter meget svær periode

Josip Posavec var uden tvivl man of the match for AaB, og torsdagens fine præstation i Hobro var kulminationen på en sæsonstart, hvor han stille og roligt er gået fra at være ude i kulden til nu at være klart førstevalg i AaB-målet.

En overraskende men ikke desto mindre flot udvikling for den kroatiske keeper.

Det var en decideret koldstart, som han og holdkammeraterne løb ind i mod Hobro.

Efter 15 sekunder pandede Frederik Mortensen Hobro i front i en situation, hvor Posavec ikke kunne gøre sin indflydelse gældende. Det kunne keeperen til gengæld, da han i et par omgange sørgede for, at Laurs Skjellerup ikke bragte Hobro yderligere i front.

Posavecs kamp toppede, da han midt i første halvleg pillede et straffe fra Muamer Brajanac på flotteste vis. Det var sådan set et godt sparket forsøg, men kroaten var smidig som en mis og dykkede ned og nappede bolden.

- Jeg var i chok, da jeg rejste mig op og kunne konstatere, at dommeren havde dømt straffe. Jeg følte, jeg blev løbet ned af et godstog, og så dømte de straffe. Helt ærligt kan jeg ikke forstå det, siger Josip Posavec, der på flotteste vis fejede den tvivlsomme dom af banen.

Den personlige succes kommer på bagkant af et forår, hvor han undervejs var mere træningskegle end reel udfordrer til pladsen i målet. Han var velsagtens afskrevet, men via egen styrke og godt arbejde fra målmandstræner Poul Buus står Posavec i dag knivskarpt.

Undervejs i foråret, da Nico Mantl og Theo Sander også var i AaB, var Posavec flere gange back eller fyld i marken, hvor end der lige manglede en spiller.

I dag spiller han udelukkende målmand.

- Det er lidt hårdt at beskrive med alle de følelser, jeg står med lige nu. Den her redning var meget vigtig for at holde os i kampen, så jeg er meget taknemmelig overfor min familie på grund af den store opbakning jeg har mødt. Det har holdt mig oppe undervejs.

- Jeg har kæmpet med det i flere måneder. Jeg har bare forsøgt at holde mig fokuseret og arbejde hård hver dag. Det har bestemt ikke været nemt. Jeg har til tider savnet en forklaring, men jeg føler, jeg har opført mig professionelt. Selv i de sværeste stunder har jeg gjort mit bedste, og det er derfor, jeg kan præstere sådan nu, siger Josip Posavec.

Nu glæder han sig over, at det trods en svær kamp endte med tre point.

- Vi gjorde det, og det var en vigtig lektion for vores hold. Vi skal lære af vores fejl. Vi må bare blive ved med at køre på. Vi er vores egen værste fjende, siger Posavec.

Forløsningen over den sene sejrsscoring og ikke mindst de tre point var til at tage at føle på.

- Det er virkelig skønt, at vi fik den her sejr, så det er en god fornemmelse vi arbejder videre med. Vi gav alt, hvad vi havde, og vi trængte til den her sejr, så det var skønt at vi fik scoret til 2-1. Nu handler det om at komme videre mod søndagens kamp, for der er kort tid mellem de to kampe, siger Josip Posavec.

Hobro - AaB 1-2