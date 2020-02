AaB henter ny canadisk angriber

FODBOLD:AaB har skrevet kontrakt med den klubløse, canadiske angriber Aramis Kouzine. Han har det seneste halve år opholdt sig hos SK Dnipro-1, der er placeret på en ottendeplads i den bedste ukrainske række. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse,

Forinden var 21-årige Aramis Kouzine tilknyttet ligeledes ukrainske Obolon-Brovar Kyiv, hvor det blev til fire scoringer i 26 officielle kampe.

Aramis Kouzine har i den seneste tid været gæstespiller i AaB, og udover at han generelt har gjort et godt indtryk, så kom han også på måltavlen i en reserveholdskamp mod AGF.

Foto: Henrik Bo

AaB’s administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum udtaler:

- Vi kan se, at Aramis har et udviklingspotentiale og nogle færdigheder rent offensivt, som vi ikke i forvejen ikke har så meget af i vores trup.

- Aramis’ spidskompetencer er i feltet, hvor han med sin placeringsevne og aggressive løb beskæftiger modstanderens forsvar. Han er en god afslutter med fin sparketeknik, fortæller Thomas Bælum.

Aramis Kouzine håber, at opholdet i AaB kan blive af længere varighed:

- Jeg er meget begejstret for at indgå en aftale med AaB. Det er et hold af høj kvalitet, og jeg håber på at kunne bidrage til, at klubben når sine målsætninger i foråret.

- Klubbens faciliteter, det højintense træningsmiljø og de dygtige holdkammerater kan helt sikkert hjælpe mig til at blive bedre, hurtigere og stærkere, og så er det op til mig at levere på banen og bevise, at vi skal forlænge aftalen til sommer, siger Aramis Kouzine.

- Jeg har fået et rigtig godt indtryk af truppen i de to uger, hvor jeg har trænet med, og fra tribunen oplevede jeg i søndags den imponerende atmosfære på Aalborg Portland Park mod Brøndby, og jeg glæder mig til at blive en del af AaB og nede fra grønsværen at kunne mærke fansenes opbakning, lyder det fra Aramis Kouzine.

Aramis Kouzine, der er tildelt trøje nummer 19 i AaB, afventer nu sin arbejds- og opholdstilladelse, før han er til rådighed for cheftræner Jacob Friis.