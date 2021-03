AaB henter ny forsvarsspiller

FODBOLD:Superliga-klubben AaB har fra den kommende sæson indgået en treårig aftale med Anders Hagelskjær fra Silkeborg I.F. Forsvarsspilleren kommer til AaB på en fri transfer.

Det skriver klubben på sin hjemmeside .

- Vi har fulgt Anders Hagelskjær længe, og han er en dygtig spiller med et fortsat udviklingspotentiale, og derfor ser vi frem til at han bliver en del af AaB, siger sportschef Inge André Olsen til klubbens hjemmeside.

- Så sent som i lørdags spillede Anders alle 90 minutter, da Silkeborg besejrede Hobro med 3-0, og det er selvfølgelig vigtigt for Anders at være professionel og levere optimalt i sine sidste måneder i Silkeborg I.F., hvor han har været glad for at være, siger Inge André Olsen.

24-årige Andreas Hagelskjær har udover 82 officielle kampe for Silkeborg spillet én U/18-landskamp for Danmark.

