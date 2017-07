AaB henter slovakisk midtbanespiller

FODBOLD: For anden dag på stribe kan den nordjyske Superligaklub, AaB, præsentere en nyerhvervelse.

Tirsdag morgen kunne AaB officielt afsløre, at man har hentet den 21-årige slovakiske midtbanespiller Fiilip Lesniak på en fri transfer, efter han i juni blev fritstillet i den engelske storklub Tottenham for hvem, han har spillet to kampe.

Slovakken fik sin debut i Premier League i slutningen af sidste sæson, da han blev indskiftet i sejren på 6-1 over de tidligere mestre fra Leicester.

Mandag var Lesniak til lægetjek i Aalborg, og det forløb som planmæssigt, så nordjyderne nu har skrevet under på en treårig aftale med slovakken.

- Filip Lesniak blev i 2012 hentet til Tottenhams akademi og har eksempelvis i de seneste par sæsoner spillet flere end 50 kampe for Tottenhams U/21-mandskab. Alene det at Filip i år har været en del af truppen i Englands i den forgangne sæsons næstbedste klub, taler nærmest for sig selv, og Filip er en teknisk dygtig, hårdtarbejdende, løbestærk og dynamisk midtbanespiller, der er endnu en tilføjelse til vores trup, som det dog stadig er hensigten at styrke med yderligere minimum et par spillere i indeværende transfervindue, fastslår Allan Gaarde.

Filip Lesniak har primært optrådt for Tottenhams U21-hold, og han står noteret for 52 kampe for det unge Spurs-mandskab. Foruden sin ene optræden i Premier League har midtbanespilleren også fået minutter i Europa League-kvalifikationen for den engelske storklub.

- Jeg er blevet hærdet og har lært utrolig meget i min tid i Tottenham, men efterhånden har jeg brug for at spille kampe regelmæssigt for at fortsætte min udvikling, og det min klare ambition, at det kommer til at ske i AaB, siger Filip Lesniak.