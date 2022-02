AaB henter superligaprofil gratis til sommer

FODBOLD:BT kunne tidligere fredag berette, at AaB har skrevet kontrakt med Vejle-profilen Allan Sousa.

Det er dog ikke en historie, som AaB's sportschef Inge André Olsen har lyst til at kommentere på.

- Det er en spiller, der er i en anden klub, så af respekt for hans klub, vil jeg ikke kommentere på det konkrete navn, siger sportschefen.

Men BT's historie holder vand. Nordjyske har været i kontakt med kilder, der bekræfter, at brasilianeren lander på Hornevej. En nyhed, der vil blive offentliggjort i den nærmeste fremtid. Det betyder, at AaB bliver en offensiv profil rigere til næste sæson. Her skifter Allan Sousa Vejles røde trøje ud med AaB's rød-hvide.

Allan Sousa har været i Vejle over flere omgange. I sin første periode i klubben blev den flamboyante kantspiller kendt for at være særdeles ilter, hvilket kostede flere røde kort.

Da Vejle rykkede ud af Superligaen i 2019, blev Allan Sousa lejet ud til Sin-Truiden i den bedste belgiske liga. Da Vejle i sommeren 2020 rykkede tilbage i landets bedste række, vendte Allan Sousa retur. I denne omgang har han været mere disciplineret, men de kreative indslag er ikke gået tabt i den proces.