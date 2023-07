AaB henter tidligere Real Madrid-talent

AALBORG:AaB har lavet en toårig aftale med den spanske venstreback Diego Caballo.

Diego Caballo, som fik sin fodboldopdragelse på Real Madrids akademi, har i den seneste sæson optrådt i Australien for Sydney FC, hvor det blev til 28 officielle kampe.

Primært har Diego Caballo repræsenteret forskellige klubber i den næstbedste fodboldrække i Spanien, ligesom det for den i dag 29-årige spiller er blevet til tre U/17-landskampe for hjemlandet.

Ole Jan Kapmeier forklarer, hvad det er man har set i den nye back.

- Vi ser Diego Caballo som en spiller, der kan forstærke vores hold og vores trup. Han er teknisk dygtig og har en god venstrefod, men han vil nok skulle bruge nogle uger på at finde kampformen.

- Som yderligere kompetencer har Diego en masse erfaring og en god mentalitet, og så har han meget sjældent været skadet i sin karriere, fortæller Ole Jan Kappmeier.

Den nye AaB-back glæder sig ikke overraskende til den nye udfordring.

- Jeg er utrolig glad for at skifte til en spændende klub som AaB, og sammen med mine nye holdkammerater håber jeg, at vi kan skabe en succesfuld sæson for klubben og klubbens mange fans.

- Det er første gang, jeg bliver en del af en nordeuropæisk klub, så det glæder jeg mig meget til, og jeg vil gøre mit bedste for at bidrage til holdet og hjælpe mine holdkammerater bedst muligt, siger Diego Capallo.

Diego Caballo får trøje nummer 15 i AaB og tiltræder i klubben på mandag.