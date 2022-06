AaB henter tysk forstærkning

FODBOLD:Kilian Ludewig bliver sommerens fjerde forstærkning i AaB.

Den nordjyske superligaklub fik fredag de sidste detaljer på plads i en etårig lejeaftale med den 22-årige tyske højre back, der kommer til fra RB Salzburg.

- Jeg har valgt AaB, fordi det er en god og familiær klub. Det er et godt skridt for mig, og forhåbentlig kan jeg få spillet en masse her, siger Kilian Ludewig, der allerede trænede med sine nye holdkammerater for første gang fredag formiddag.

- Jeg har fået et rigtig godt første indtryk. Jeg nød den første træning, og jeg er sikker på, at det nok skal blive rigtig godt, siger Kilian Ludewig, der er noteret for 33 ungdomslandskampe for Tyskland.

I AaB kommer han til at duellere med Kristoffer Pallesen om pladsen på højre back.

- Min ambition er at blive en starter her, men først fokuserer jeg på den her opstart, og så må vi se, hvordan det går. Mit primære fokus lige nu er, at jeg skal ind og lære mine holdkammerater at kende, og så bliver jeg forhåbentlig bedre dag for dag, siger Kilian Ludewig.

Backen har været på kontrakt i RB Salzburg siden sommeren 2018, men undervejs har han været på lejeophold hos Barnsley, Schalke 04 og senest Willem II. Hos sidstnævnte fik han i foråret fire kampe i den bedste hollandske række.

Kilian Ludewig har i forbindelse med lejeaftalen med AaB samtidigt forlænget sin kontrakt med RB Salzburg frem til sommeren 2025. Om det bliver til mere end en sæson i AaB, må fremtiden vise.

- Det har jeg ikke tænkt på endnu, for lige nu har jeg al min fokus på den her opstart. Jeg ser AaB som et godt næste skridt, men vi må se, hvad der sker i fremtiden, siger Kilian Ludewig, der inden skiftet til RB Salzburg spillede sine sidste ungdomsår i østrigernes samarbejdsklub RB Leipzig.

- Jeg vil beskrive mig selv som en hårdtarbejdende spiller, der løber og fighter meget og også slår nogle gode indlæg, lyder det fra Kilian Ludewig.

Tyskeren må dog vente lidt med at komme i kamp for AaB for første gang. Han er således ikke med i truppen til lørdagens testkamp mod AGF.